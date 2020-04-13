　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中東海國小二期校舍拚5月完工　盧秀燕：續爭「金質獎」湊三金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼盧秀燕視察東海國小力拚「三金」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕視察東海國小增建校舍，力拚爭取行政院「公共工程金質獎」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

位在大肚山上的台中市東海國小，因學區人口急遽增加，從創校時7班至今擴增到23班，校方正在新建二期校舍，預計5月完工，市長盧秀燕表示，工程運用開放綠帶及繽紛色調，營造生態性與視覺美感，已獲勞動部「金安獎」及市府「金安心」工程認證，市府將接續爭取行政院「公共工程金質獎」，湊成三金榮譽。

▲▼盧秀燕視察東海國小力拚「三金」。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午在教育局長楊振昇陪同下，視察東海國小二期校舍工程，她表示，東海國小結合周邊東海藝術街的藝文氛圍，秉持國際化教育理念，為了提供足夠的教室與活動空間，市府斥資1億2千多萬元新建二期校舍，地上3層、地下1層的大樓，包含13間教室、1間活動中心與操場工程，提供優美、完善的教學環境。

▲▼盧秀燕視察東海國小力拚「三金」。（圖／記者鄧木卿攝）

教育局長楊振昇指出，東海國小二期校舍呼應一期校舍建築語彙，以學生為本，串聯開放綠帶，創造豐富的空間變化，校園美感空間由校門口出發，沿著藝術大道到藝術山丘，並延伸至二期校舍，在狹長的校地空間，打造出視覺與知覺的均衡美感。

東海國小校長林佳灵表示，全校師生都相當期待二期校舍完工，工程期間學校也搭設工程觀景平台與學生工地導覽，讓學生也參與施工過程，並轉化為教學課程，形成「工程」與「課程」的跨界合作。

教務主任蔡幸芬也說，二期校舍色彩繽紛，搭配壁畫彰顯活力，更結合地瓜園、小果薔薇等在地農作物，小朋友們都迫不及待到二期校舍上課。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
墾丁清明發布「國家警訊」　意外幫警察破案逮到20人
案384太太「有症狀」還搭機返台確診　莊人祥還原通報過程
快訊／台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世　享年44歲
長期旅美夫婦都中鏢！案384太太咳嗽有痰、腹瀉還返台　今天確
快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！
LIVE／「確診與過敏難辨」台大醫建議篩檢　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

扶輪社發揚社會共濟精神捐贈2000件防護衣　黃偉哲：防疫資源及時雨

安心即時上工！　勞動部屏東釋出5百名以上公部門防疫職缺

三大品牌防疫出奇招！　把風和日麗日曬麵送到你家

防群聚！市政也遠端　竹市府近5百員工演練「居家辦公」　

台中東海國小二期校舍拚5月完工　盧秀燕：續爭「金質獎」湊三金

新北汐止夢湖路邊坡完工修復　讓居民及遊客行車往來更安全

一定要幸福！「鹿耳門媽」護佑加持　台南「媽祖賜芙」抗疫上市

視察碧潭風景區人潮分流管制　侯友宜：依法有據強力執法

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

扶輪社發揚社會共濟精神捐贈2000件防護衣　黃偉哲：防疫資源及時雨

安心即時上工！　勞動部屏東釋出5百名以上公部門防疫職缺

三大品牌防疫出奇招！　把風和日麗日曬麵送到你家

防群聚！市政也遠端　竹市府近5百員工演練「居家辦公」　

台中東海國小二期校舍拚5月完工　盧秀燕：續爭「金質獎」湊三金

新北汐止夢湖路邊坡完工修復　讓居民及遊客行車往來更安全

一定要幸福！「鹿耳門媽」護佑加持　台南「媽祖賜芙」抗疫上市

視察碧潭風景區人潮分流管制　侯友宜：依法有據強力執法

長期旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、7乘客被列居家隔離

別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚

「為了工作出差」他返回隔離14天　公司卻逼立刻上班：曠職3天就開除

拼「好人好事」績效？警遇流血婦求助：載老公去牽車　巡邏車慘淪免費計程車

中職／率先開打責任更重！　聯盟擔憂成為防疫破口

首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

何妤玟離婚「不意外」！　閨蜜曝背後原因：有些事講多了就會變真的

困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

地方熱門新聞

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

台中4/12晚間4度稽查　金錢豹整棟關門

即／花蓮規模5.3地震　全台13縣市有感

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

警人臉辨識助返家

住院81天！金芭黎台商解除隔離

嘉市東義路圓林仔 桐花、花旗木、藍花楹盛開

垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒

嘉縣觀光熱點防疫消毒作業

翁章梁視察布袋觀光魚市防疫措施

台南永康工廠凌晨傳火警

嘉義清明紙錢集中淨爐　鼓勵徒手祭拜

4/9成國際上岸日！酒店女公關求包養

女子超商取貨　卻被告知「口罩領完了」

更多熱門

相關新聞

嚴格稽查KTV　盧秀燕：生活不便總比封城好

嚴格稽查KTV　盧秀燕：生活不便總比封城好

台中市連續4天稽查大大小小特種行業，造成業者大吐苦水，市長盧秀燕13日視察東海國小新增校舍時表示，市府加嚴防疫，不但配合中央執行有男女陪侍就不准營業的規定，連沒有男女陪侍的一般KTV，也要實名制，已有部分縣市政府前來詢問如何做到，盧說，她知道嚴查會造成民眾生活不便，但一時不便，總比國外封城、出不了門的好。

盧秀燕：有女陪侍場所一律停業

盧秀燕：有女陪侍場所一律停業

樂成宮捐500萬　盧秀燕：添購平板電腦

樂成宮捐500萬　盧秀燕：添購平板電腦

中市搭公車戴口罩首日盧秀燕視察

中市搭公車戴口罩首日盧秀燕視察

盧秀燕：台中KTV、PUB等特種行業「一律實名制」消費

盧秀燕：台中KTV、PUB等特種行業「一律實名制」消費

關鍵字：

盧秀燕東海國小

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面