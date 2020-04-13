台中東海國小二期校舍拚5月完工　盧秀燕：續爭「金質獎」湊三金

▲盧秀燕視察東海國小增建校舍，力拚爭取行政院「公共工程金質獎」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

位在大肚山上的台中市東海國小，因學區人口急遽增加，從創校時7班至今擴增到23班，校方正在新建二期校舍，預計5月完工，市長盧秀燕表示，工程運用開放綠帶及繽紛色調，營造生態性與視覺美感，已獲勞動部「金安獎」及市府「金安心」工程認證，市府將接續爭取行政院「公共工程金質獎」，湊成三金榮譽。

盧秀燕上午在教育局長楊振昇陪同下，視察東海國小二期校舍工程，她表示，東海國小結合周邊東海藝術街的藝文氛圍，秉持國際化教育理念，為了提供足夠的教室與活動空間，市府斥資1億2千多萬元新建二期校舍，地上3層、地下1層的大樓，包含13間教室、1間活動中心與操場工程，提供優美、完善的教學環境。

教育局長楊振昇指出，東海國小二期校舍呼應一期校舍建築語彙，以學生為本，串聯開放綠帶，創造豐富的空間變化，校園美感空間由校門口出發，沿著藝術大道到藝術山丘，並延伸至二期校舍，在狹長的校地空間，打造出視覺與知覺的均衡美感。

東海國小校長林佳灵表示，全校師生都相當期待二期校舍完工，工程期間學校也搭設工程觀景平台與學生工地導覽，讓學生也參與施工過程，並轉化為教學課程，形成「工程」與「課程」的跨界合作。

教務主任蔡幸芬也說，二期校舍色彩繽紛，搭配壁畫彰顯活力，更結合地瓜園、小果薔薇等在地農作物，小朋友們都迫不及待到二期校舍上課。

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