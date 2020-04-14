一中商圈工地擋土牆突倒塌　「工人活埋3小時」送醫不治

▲陳姓工人遭擋土牆活埋近3小時，經送醫搶救仍傷重不治 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈14日上午10時許，三民路三段一處民宅正在進行房屋重建工程，開挖地基時，鄰宅的擋土牆突然倒塌，陳姓工人當場遭到活埋，僅剩一顆頭露出，經消防人員花了近3小時，終於在下午1時許將他挖出送醫搶救，但仍傷重不治。詳細經過警方與相關單位釐清調查中。

台中市消防局表示，14日上午1014日上午10時許接獲通報，台中市北區三民路三段一處工地倒塌壓傷一名工人，只剩一顆頭露出，即派遣中區、大誠及北屯分隊出動9車35人，由第八大隊柯俊榕組長帶隊前往。

▲陳男被壓在建材、石塊下方，僅剩一顆頭露出。

經查，該名工人為55歲陳姓男子，三民路三段整排民宅都是超過50年的老透天厝，該處一戶進行老宅於14日上午進行重建工程，未料開挖地基逾一公尺深時，突然「轟」地一聲巨響，鄰宅擋土牆突然倒塌，警消獲報後趕赴現場救援。

▲三民路三段一處老宅進行重建工程，開挖地基逾一公尺深時，鄰宅擋土牆突然倒塌。

消防局第八大隊組長柯俊榕表示，到場時發現陳男被壓在建材、石塊下方，遭埋深度約1.5公尺，考量救援空間狹小，以油壓撐開器、氣動頂舉袋做好支撐後，再以圓鍬及徒手挖掘，約在下午1時許將陳男脫困，但已失去生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院搶救，仍回天乏術。後續將由警方及勞工局釐清調查。

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