驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市北屯區12日晚間發生一起死亡車禍，23歲的張姓女騎士在機車停等區內等待紅燈，但卻突然遭到後方公車輾過，卡在輪下、頭顱變形慘死。今現場監視器畫面曝光，當時公車也在後方停等紅燈，但起步時卻疑似未注意前方路況，當場將張女輾過。

▲台中女騎士遭公車撞擊瞬間曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

監視器畫面拍下，當時張女在機車停等區內等待紅燈，身旁還有其他機車騎士，隨後後方一輛公車緩緩駛近，也停下等待號誌，但在停等的過程中，公車仍緩緩移動車身前進，約過了30秒後，公車突然起步，猛力撞向前方的張姓女子。張女反應不及，當場連人帶車摔跌在地，還被公車輾過拖行，卡在前輪處。

警消獲報後立即趕抵現場，動用破壞器材並將公車車輪撐高，這才終於得以將張女救出，無奈當她脫困時已經沒有生命徵象，經送醫搶救後，仍因頭顱變形、傷勢過於嚴重而宣告不治。

針對肇事原因，肇事的謝姓司機供稱當下號誌轉換起步，疑似因為高度差沒注意到前方有人，等到反應過來時張女已經捲入輪下。對於這一說法，張父難以接受，表示自己原本在家中等待女兒回家吃飯，豈料等到的竟是死亡噩耗，「她頭都被輾到變形了，你（司機）還說沒有看到人？」確切事故發生原因為何，仍待警方深入釐清。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼張女遭輾後卡在輪下，救出後已經沒有生命徵象，經搶救仍宣告不治身亡。（圖／民眾提供）