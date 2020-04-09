中油三接工作船擱淺傷藻礁　環團抨擊肇逃滅證將提刑事告發

▲潘忠政指藻礁工作船擱淺受害地區，約40公分遭刮除。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

針對中油公司觀塘三接棧橋站工作船因纜線斷裂漂移破壞藻礁及一級保育類柴山多杯孔珊瑚事件，環團表示，根據海洋學者陳昭倫博士9日的現勘，大潭G1區藻礁被像犁田一般的剷出30公分深、超過百公尺長的傷痕約0.5公頃面積；其中一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚就有6處遭殃，可謂災情慘重，並抨擊中油把肇事的工作船拖離現場，形同肇逃滅跡；在現場勘後提出刑事告發及澃行聽證會及異地建站等５點聲明。中油公司表示，絕無肇逃且十分重視藻礁受傷情況亦積極處理，並會同相關單位確實查受損。

▲▼一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚有大約6處受害。（圖／記者楊熾興攝）

因中油觀塘三接工作船斷纜擱淺傷藻礁事件，9日由由立委陳椒華及搶救大潭藻礁行動聯盟與環署、海保署桃園市府等相關單位，在受害等Ｇ１地區壟行現勘，結果有約0.5公頃深約40公分的藻礁受損，其中一級保育類柴山多杯孔珊瑚更是有６處受損，陳昭倫指出，1處完全消失，5處受損嚴重，聯盟召集人潘忠政也抨擊中油三接在大潭建站是錯誤的，「觀塘海象不佳、潮差過大、天然氣卸收日數不足…」，這不隨便說說的，這可是中油前董事長張子源說的話。如今海象證實在這裡建站，觀塘三接未來的風險真的很大，能源轉型路上布滿幢幢鬼影。

▲遭刮傷的淺灰色與未受害地區呈明顯對比。（圖／記者楊熾興攝）

搶救大潭藻礁行動聯盟也在會勘後作岀5點聲明，1、嚴厲譴責中油公司在第一時間先卸責並施走證物工作船，形同肇責的為；2、相關保育單位桃園市政府、委會對本案反應被動，深表遺憾；3、工作船對一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚造成致命傷害，除呼籲野保法的地方主管機關桃園市政府儘速協助桃園地檢署偵辦外，他們將提出刑事告發；4、政府應儘速召開觀塘三接開發聽證會及5決策單位應立即啟動三接異地接站。

最後並對此傷害事作由海保署成立調查小組釐清事實，環保署也針對是否違返環評18條規定進行討論和懲處。

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