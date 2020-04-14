臉書粉紅大噴發！衛福部+1922防疫達人跟換頭貼　網讚：一片粉超美

▲臉書粉紅大噴發！衛福部+1922防疫達人跟換頭貼：顏色不分性別。（圖／取自臉書「衛生福利部」、「疾病管制署 - 1922防疫達人」）

記者林育綾／綜合報導

臉書一片粉紅大噴發！聽聞「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學」，中央疫情指揮中心指揮官陳時中特別在昨（13）日記者會上，率領全員戴上粉紅色口罩暖心呼籲「不管什麼顏色都很好；而今臉書許多粉專也紛紛換上限定版粉紅大頭貼響應，防疫要角「衛生福利部」、「疾病管制署 - 1922防疫達人」更在下午跟上，被網友大讚「配色太好看了」「一片粉真是好美喔」。

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▲聽說有小男孩因為戴粉紅色的口罩在學校被大家議論，陳時中昨（13）日特別在記者會上帶頭用「粉紅色」口罩。（圖／衛福部提供）

「粉紅色口罩」引發性別教育、性別刻板話題，日前有家長反映小男孩擔心戴粉紅口罩上學，會被議論或嘲笑，指揮官陳時中昨（13）日特別與防疫官們集體戴上粉紅色口罩，暖心呼籲「口罩不管什麼顏色都很好，粉紅色其實不錯」，被網友讚為「粉紅五月天」。而今（14）日上午起，許多政府部門、私人機構等，也陸續將臉書粉專換上臨時限定版「粉紅大頭貼」來響應。

▲粉紅戰隊來了！各部門換上限定版「粉紅大頭貼」響應。（圖／取自粉專：教育部、文化部、行政院環保署、行政院農委會、林務局、桃園國際機場）

其中防疫要角「衛生福利部」也在午後跟上「粉紅戰隊」行列，將粉專換上粉紅版大頭貼，PO文提到，「顏色不分性別」、「衛福編編跟總柴都希望，這世界上的所有人都能擇其所愛、愛自己、肯認自己，自由自在的健康生活！」同時也謝謝教育部，「協助衛福編編產出超美的衛福部徽」。

「疾病管制署 - 1922防疫達人」臉書粉專頭貼也換上粉紅版，網友也紛紛讚「疾管署，好貼心。男孩的好朋友」、「清新粉紅超療癒！」