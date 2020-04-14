長年旅外「有病回台用健保？」有無戶籍、除籍時間是關鍵

▲因應疫情，機場湧現大批返國人潮。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應國際間新冠肺炎疫情，國內出現一波海歸潮，近期境外移入病例明顯增加，日前也發現一對長期旅美的夫妻返台後確認染疫，引發國內針對海外民眾返台用健保的議論。指揮中心指出，國內確診病例相關採檢、治療費用不分國籍都是政府預算支應，而非健保；健保署則表示，海外國人使用健保需視其「有無在國內設籍」以及「除籍時間有無超過兩年」而有不同規範。

針對長期旅外國人在疫情期間返台遭到確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相關治療、採檢費用，不管他有沒有健保、不管他是國人還是非國人，只要在台灣確診的，都會用國家力量來治療他。

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陳時中說，對於國人當然是基於「對國人的照顧」，對外國人則基於社會上世界的互助。他舉例，有台灣人在鑽石公主號確診，也是在日本治療，一方面是大家互助，另一方面避免確診者變成國際人球，反而耗費更多成本。

至於海外國人使用健保，視其有無戶籍而有差異。健保署官員表示，設有戶籍者，預計出國6個月以上，可以選擇辦理出國期間停保，但返台入境需復保，如果想再停保必須等待3個月後才能辦理，等於一次復保至少要繳3個月保費。

戶籍遷出國外，或者因為長達2年沒有入境，戶籍機關會自動除籍者，則會被退保，要使用健保得先辦理重新加保。而加保規範也因為除籍時間有差異，如果除籍2年內且參加過健保者，自恢復戶籍開始即可加保，除籍超過2年以上者，則必須復籍超過6個月才能夠重新加保，在此之前國內使用醫療服務都必須自費。