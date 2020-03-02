Nokia執行長9月換人　能源集團「Fortum」執行長接棒

▲Pekka Lundmark(左2)將於九月接任Nokia新任執行長。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據路透社報導，Nokia今宣佈現任執行長Rajeev Suri即將卸任，結束六年任期，遺缺將由能源集團「Fortum」的總裁兼執行長Pekka Lundmark，9月上台接任。

目前全球通訊行業，像是來自瑞典愛立信和中國華為，都面臨激烈競爭和積極地轉型，以為市場提供5G網路技術和產品支援。

Nokia在去年10月發佈了盈利警告，當日股價跳空重挫23％，過去一年來市值蒸發了約三分之一，迫使它們承認在5G開發上延誤所造成的重大影響。

▲Nokia在5G的戰略佈局上有所延誤。（圖／中華電信提供）

Lundmark自2015年以來一直擔任Fortum的負責人。他曾於1990年至2000年間在Nokia擔任過多個行政職務，包括網路戰略和業務發展副總裁。

Nokia董事長Risto Siilasmaa公開表示：「他具有在大型企業中的領導能力和為股東創造價值的記錄，且具備電信網路、工業數位化，以及在美中等主要市場方面的豐富經驗。」



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