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外媒回顧近十年14支最重要安卓手機　三星走在前端、佔掉近一半席次！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼google,android,安卓,谷歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 外媒回顧10年來安卓手機發展，共整理出14支最重要的安卓陣營智慧型手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

2010年代充滿了技術上的巨大進步，智慧型手機在過去十年中取得了許多進展。隨著一年的結束，9to5Google回顧了這十年來最重要的Android智慧型手機，也同時紀錄了大螢幕、無邊框等趨勢的開始。

Google Nexus One（2010）– Google智慧型手機野心的開始

追溯到2010年代，2010年1月發布的Nexus One之所以出名，是因為它是Nexus品牌的第一款設備。 Nexus計劃從合作夥伴（在本例中為HTC）購買了設備，並提供這項硬體給Android開發人員，讓他們用最新Android版本去調整其應用程式。

Nexus One具有800×480螢幕，1GHz Qualcomm Scorpion處理器，甚至還有黑莓風格的軌跡球。

三星Galaxy S2（2011）–首批流行的Android手機之一

在2010年代初期，Android仍在發展。對於新用戶而言，Android 2.3 Gingerbread並非完全是最有吸引力的平台，當時主要是摩托羅拉（Motorola）獨有的Verizon DROID品牌。

Samsung GALAXY SII

▲ Samsung GALAXY S2。（圖／記者洪聖壹攝）

2011年中，Galaxy S2確實幫助Android成為了主流。三星的第二個Android旗艦在全球內發布，配備1.2GHz Exynos處理器，1GB RAM和WVGA AMOLED顯示螢幕。它也可以用其8百萬畫素的鏡頭拍攝1080p影片，Galaxy S2還為不同的美國運營商提供了幾種變體，包括帶有LTE的Samsung Galaxy S2 Skyrocket。銷售策略非常成功，Galaxy S2在短短55天內成功售出300萬台； 10個月後在全球的銷量達到了驚人的2000萬部。

三星Galaxy Note（2011）–大螢幕永遠改變智慧型手機

三星對智慧型手機市場所做的最大改變也許是在尺寸方面。 2011年，三星Galaxy Note推出了大螢幕手機，對當時的小手機主流市場而言甚至「太大」了。最初的三星Galaxy Note提供了一塊5.3吋螢幕。當時，大多數智慧型手機的螢幕尺寸在3吋至4.5吋之間。當Note首次推出時，這一舉措遭到了批評。 甚至有人稱這螢幕「大到令人感到羞恥」。Seth Weintraub在9to5Google的評論中認為，Galaxy Note的尺寸很好，但是他承認自己「可能是少數」。

Samsung GALAXY Note

▲ Samsung GALAXY Note（資料照／廠商提供）

9年後，「小型」手機的螢幕動輒超過5.5-5.8吋，而Galaxy Note 10+更提供了6.8吋的大螢幕。

三星Galaxy Nexus（2012年）–Google檢修了Android軟體

2012年，Google對Android系統進行了全面檢修，並且按照其傳統，它也發布了新的智慧型手機。三星Galaxy Nexus是第一款Android新系統智慧型手機，安裝Android 4.0 Ice Cream Sandwich。該更新使用「 Holo」對Android進行了修改，並確實改變了所有人對平台的看法。

與Gingerbread和其他舊版本相比，Ice Cream Sandwich的介面外觀更乾淨、更具未來感，此外，它在很大程度上將安卓平台與蘋果的iOS分開。 除了Roboto字型外，還具有許多新功能，例如螢幕導航、更好的首頁、更快的語音轉錄、新的鎖屏設計，支援螢幕截圖、新通知、更好的鍵盤，以及Android Beam（NFC）等。

GALAXY NEXUS

▲ 三星 Galaxy Nexus。（圖／記者洪聖壹攝）

Galaxy Nexus基本上只是系統更新的工具。這是第一款放棄物理按鈕的Android設備，其獨特的設計在正面採用了弧形玻璃的傾斜螢幕，還具有720p AMOLED螢幕，並且在很大程度上廢除了TI OMAP處理器。

摩托羅拉Moto G（2013）–預算便宜的手機實際上可能不錯

平價的Android手機相當普遍，而2013年底，摩托羅拉（Motorola）通過Moto G使它們變得更好。最初的Moto G是一款簡單、價格合理的179美元智慧型手機，但配備了更為關鍵的東西，也就是好的軟體。

Moto G採用了與流行的Moto X相似的方法。Clean軟體僅在Android核心功能之上具有一些功能，它被允許進行多次重大更新，這在當時是非常罕見的，Clean軟體在可以在Android 4.3上啟動，但在Android 5.1 Lollipop終止更新允許。該設備還具有可定制的後面板。

這款手機對摩托羅拉而言是一個巨大的成功，直到今天，這款系列仍然是摩托羅拉最成功的產品。

OnePlus One（2014）–旗艦殺手

2014年4月， OnePlus One出現了。OnePlus希望在Android中成為一個舉足輕重的名字，並且一開始就擁有一個「旗艦殺手」稱號，它可以與大多數Android手機的規格相匹配，並且價格降低了一半。

OnePlus One售價299美元，當時三星目前的旗艦產品Galaxy S5為649美元。這兩款設備的規格基本相同，但OnePlus One還在CyanogenMod的幫助下提供了更簡潔的軟體，CyanogenMod是一種輕巧但功能豐富的ROM，與Nexus設備上的軟體功能接近。

規格幾乎頂天！大陸 OnePlus One 發表高規低價拼小米（圖／oneplus官網）

▲ OnePlus One。（資料照／翻攝自OnePlus官網）

但OnePlus One的最大缺點是它需要邀請才能購買，該邀請系統對於購買來說是一個痛苦。然而隨著時間的流逝，這支手機開始流行，OnePlus推出了後續產品。儘管受到邀請購買的限制和一些構思不佳的廣告系列影響，但OnePlus仍繼續為One樹立名聲，幾年後，它在Android陣營中大名鼎鼎。

HTC One M7（2013）、Galaxy S6（2015）– 材質更新

在這十年的前半段，幾乎所有的Android智慧型手機都是用塑膠材質製成的，無論是旗艦產品還是平價機種，直到2013年，HTC One M7採用一體式鋁質設計亮相。HTC One M7還通過Android提供了功能強大的揚聲器和HTC Sense桌布的改良版。手機本身並不能改變當時人們的看法與習慣，但它的設計在很長一段時間以來一直備受人們的喜愛，並帶動了其他人的追捧。

兩年後，三星沿著HTC腳步，走向更好的材料和設計。 Galaxy S6是該公司的第一款採用優質材料製成的旗艦產品，它具有金屬框架和玻璃背蓋，整體感覺堅固耐用。從技術上講，Galaxy Alpha是三星進行此類更改的第一款設備，但Galaxy S6使其成為了主流，此外，Galaxy S6 Edge更開始了三星的曲面玻璃設計系列。

從那時起，三星在幾代手機更新的過程中，繼續完善該設計語言，並將其引入Note系列。隨著時間的流逝，LG和其他Android OEM也選擇了更好的設計。

LG G5（2016）–首款超廣角相機

LG G5是十年來第一款主流的Android智慧型手機，加入超廣角相機傳感器。但LG G5表現差強人意，其手機的模組化設計表現不佳，且它的設計很古怪，而且軟體也不是那麼完美，對G5的好評主要集中在相機上。超廣角鏡頭是LG做出的最後有意義的改變之一，在幾年後，幾乎所有Android旗艦甚至iPhone都在使用這種鏡頭。

Google Pixel（2016）–Google Assistant亮相

在過去的十年中，軟體一直是Android智慧型手機的關鍵部分，可以說最大的進步就是Google Assistant。最初，Assistant是Google Pixel獨有的功能，可以比競爭對手處理更多自然命令，並且還提供更好的語音識別。從那時起，Assistant變得更智能，擴展到更多的智慧型手機和更多的硬體，並且還添加了更多功能。

▲Google Pixel 目前於美國地區 Google Store 進行大特價。 （圖／翻攝自官網）

▲ Google Pixel。 （資料照／翻攝自Google官網）

最初的Pixel本身對Nexus計劃來說是一個重大改變，對Google作為智慧型手機製造商來說意義重大，但手機本身並沒有像Android那樣具有里程碑意義。它的設計不是很特別，在軟體之外，它的相機是唯一的重大更新。

Nokia 6（2017）–諾基亞品牌回歸

長期以來，諾基亞一直是手機領域的大腕之一。那是在諾基亞開始使用Windows Phone的智慧型手機時代之前。在2014年，這種嘗試結束了，同時嘗試了一款性能不佳、經過大量修改的Android手機。

在那之後，該品牌幾乎沉寂了兩年，2017年，HMD Global通過新的Android手機帶回了諾基亞品牌。Nokia 6是該系列產品中的首批設備之一，在接下來的兩年中，諾基亞又針對預算市場推出了多款機型，事實證明非常成功。在短短的一年內，HMD看到諾基亞設備同比增長800％，在全球智慧型手機出貨量中排名第十。

Google Pixel 2（2017）–計算攝影改變了局面

攝影可能是過去十年中Android智慧型手機最令人印象深刻且最重要的進步領域，很多原因都歸結為軟體，尤其是在過去的3年左右的時間裡。

Google從事計算攝影（Computational photography）已行之有年。 Nexus 6P是最早展示HDR+功能出色的設備之一。 Google以此為基礎，構建了Pixel系列並從Pixel 2開始將其功能推到了極限。在9to5Google編輯對Pixel 2 XL的初審中，對這款手機評價「在計算攝影方面的出色工作，使這款相機真正成為了現實。」

▲Google Pixel 2、Pixel 2 XL亮相！拍照強過iPhone 8與Note8。（圖／Google）

▲Google Pixel 2、Pixel 2 XL。（資料照／翻攝自Google官網）

儘管存在問題，但有了Pixel 2和Pixel 2 XL，Google確實通過手機攝影改變了產業規則。該相機在競爭中保持了一年多，直到Pixel 3可以表現更好，並且仍然是當今最好的智慧型手機相機之一。不過，隨著時間的流逝，其他OEM將會向Google學習並使用計算攝影來改進自己的相機，而蘋果就是一個很好的例子。

三星Galaxy S8（2018）–無邊框螢幕成為主流

手機上的邊框已經縮小了幾年，但Galaxy S8是在Android世界中放棄邊框最有意義的設備。在2018年首次亮相時，Galaxy S8的設計令人印象深刻。它有一些邊框，大部分都在頂部和底部。其86.2％的螢幕佔比是相當大的進步。

三星 Galaxy S8 冰湖藍新色搶先開箱，確認 5 月 26 上市(圖／記者洪聖壹攝)

▲ 三星 Galaxy S8。（圖／記者洪聖壹攝）

自從Galaxy S8首次亮相以來，三星只是通過螢幕打洞進一步推動了無邊框設計。其他Android OEM（例如OnePlus）通過彈出式攝像頭和其他更改進一步推動了「全螢幕」，從而避免出現缺口和任何其他形式的邊框。

值得一提的是，Apple的iPhone X。Apple為推動更薄邊框的努力（指瀏海設計），也為當今幾乎所有設備帶來了這種設計。

三星Galaxy Fold（2019）–可折疊產品即將到來

進入新的十年，Android手機有望進一步發展。可以預期的第一個重大變化是可折疊智慧型手機。儘管最初的發布失敗，但三星Galaxy Fold證明這是一個不容忽視的外形。

▲▼三星摺疊機Galaxy Fold媒體鑑賞會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 三星折疊機Galaxy Fold。（圖／記者黃克翔攝）

可折疊手機向市場提供了一些非常新的東西。Galaxy Fold可以成為口袋裡的平板電腦，而華為的Mate X屏幕更大。三星的下一個可折疊產品和摩托羅拉Razr，則將可能推出翻蓋設計的折疊手機。

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