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「拿到防水隔離衣超震驚」ICU護理師：裸背裸腿！部長請看　指揮中心回應了

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「拿到防水隔離衣超震驚」ICU護理師：裸背裸腿！部長請看　指揮中心回應了。（圖／翻攝衛福部臉書）

▲根據當事人PO在臉書的照片，黃色隔離衣下包覆的白色內裏，腿部和背部都沒有遮蓋到。（圖／翻攝衛福部臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

有加護病房的護理師在衛福部的臉書粉絲團PO文表示，他們會照顧到高危險的疑似個案，但穿的防護衣卻裸背又裸腿，讓他們非常不安心，還貼出照片要中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中看，「台灣的醫療體系需要我們，懇請部長協助處理，謝謝您。」對此，指揮中心回應，這些防護衣都是美國進口的，數量有80萬件，皆有符合規範。而有醫師點出穿防護衣其實有三大時機。

根據當事人PO在臉書的照片，黃色隔離衣下包覆的白色內裏，腿部和背部都沒有遮蓋到，轉到正面一看，脖子甚至裸露一大塊。

請繼續往下閱讀...

有護理師在衛福部臉書貼文說，「部長您好，本單位有兩間負壓隔離病房，因應疫情需求，床位調度都由感染中心管制。因應疫情需要，目前有設置專責病房在照顧新型冠狀病毒個案，但本單位有疑似危險個案要插管，也是會照顧高危險疑似個案。」

▼該護理師向陳時中陳情。（圖／翻攝衛福部臉書）

「拿到防水隔離衣超震驚」ICU護理師：裸背裸腿！部長請看　指揮中心回應了。（圖／翻攝衛福部臉書）

該護理師表示，在照顧疑似個案時，「我們依循感染中心防護標準，即不需要穿連身式防護衣，穿防水隔離衣即可。」

該護理師指出，「我們可以體諒防疫物資有限，但當拿到防水隔離衣時，心裡真的很震驚（部長請看照片）不僅脖子也完全沒保護到，還裸背、裸腿，讓我們非常沒安全感，很不安心！」她認為，第一線防護人員不能倒，「台灣的醫療體系需要我們，懇請部長協助處理，謝謝您。」

對此，指揮中心發言人莊人祥接受《東森新聞》訪問指出，這批隔離衣主要是在美國爆發疫情之前，「我們從美國搶購的美規隔離衣，那它完全是根據隔離衣的規格所製造，只是說它後面是空的，防潑防濺的規格事實上都符合規格」，目前大概進口80萬件。

▼不同隔離衣的對比圖。（圖／東森新聞）

「拿到防水隔離衣超震驚」ICU護理師：裸背裸腿！部長請看　指揮中心回應了。（圖／東森新聞）

而另一方面對隔離衣有意見的不只有護理師，醫院的放射師們也希望能在為病患照X光時，有防水隔離衣可以穿，而不是像水一噴就濕成一片。有放射師實測直呼，「你看就這樣就透過去了，好糟糕哦！」

攤開對比圖來看，PO文申訴的加護病房護理師和放射師目前穿的隔離衣，與檢疫病房常見的「兔寶寶裝」，乍看之下的確差很大。因穿兔寶寶裝，需戴口罩、頭套、手套腳套、雙層防護衣和確保口鼻多層防護。

新光醫院胸腔科醫師黃元甫表示，穿防護衣其實有三大時機，第一，做相關的篩檢，可能造成患者的飛沫微粒的狀況，比如說在機場或在醫療院所採檢；第二，有幫患者抽血，和對方的體液有接觸時；第三，就是和病人有近距離親密接觸時。

▼指揮中心發言人莊人祥表示，這些防護衣都是美國進口的，數量有80萬件，皆有符合規範。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

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