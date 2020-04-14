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海歸男「玩很大」引10人群聚感染！網畫關係圖...笑翻：硬核愛情故事

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▲▼大陸黑龍江省哈爾濱啪啪啪關係圖。（圖／翻攝自twitter／@Onebtcer）

▲網友畫出「啪啪染疫關係圖」。（圖／翻攝自twitter／@Onebtcer

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸黑龍江省近日爆發一起因「啪啪啪」引起的群聚感染，始作俑者是一位從美國回來的「海歸」男，在經過一個又一個啪啪散播病毒，導致10人出現感染。大陸網友如柯南般神分析，還畫出超扯角色關係圖，劇情離奇笑翻網友，直言「比電影還精采，共妻比共產先實現」。

根據大陸網友在推特上爆料，一位在美國發燒帶病毒回來的韓姓男子，跟女鄰居曹寒娜啪啪後將病毒散播，於是劇情開始神展開，牽出了「3大條故事線」。女鄰居曹寒娜與韓姓男子啪完後，又再啪啪傳染給男朋友，回家後並傳染給自己的母親。這時曹寒娜的男友又在外面跟小三、小四、小五啪啪，將病毒擴大傳播，這是群聚感染第一條線。

緊接著曹寒娜的母親和老情人啪啪，開啟了第二條線。老情人在酒局上再傳染給另外一名共同友人。共同友人回家後又開啟第三條線，傳染給父親、兄弟姊妹，到醫院看病時，還感染了數名同區病友和病友家屬。於是從10日到12日間暴增10例確診案例。

▲▼網友回覆。（圖／翻攝自PTT）

▲網友搞笑回覆。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，網友在底下幽默留言表示，「比電影還精彩」、「貴圈真亂」、「難怪那麼會生人口那麼多」、「哈爾濱硬核愛情故事」、「情慾流動而已，沒事兒」。由於劇情神扯如同八點檔一般，大陸網友畫出關係圖後註記，「啪啪有危險，快樂須謹慎」，提醒大家要小心，不要因為一時歡愉，造成病毒散播的危機。

 
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