影／1架抵10架波音747　AN-225運輸機「上掀式」機首引民眾搶拍

記者魏有德／綜合報導

烏克蘭安東諾夫航空公司（Antonov Company）的AN-225（安-225）運輸機昨（13日）裝載81.3噸防疫物資，包括700萬個口罩和數十萬套防護服與護目鏡等，從天津機場起飛前往波蘭華沙。據悉，這架全球唯一的「空中巨無霸」是由波蘭政府租用，波蘭官方消息稱，安-225一趟飛行便可從中國帶回相當於10架波音787裝載的貨物。

▲民眾在天津機場外搶拍全球最大運輸機。（圖／翻攝中新網）

《澎湃新聞》報導，安-225的貨艙形狀非常平整，全長43.51公尺，最大寬度6.68公尺，最大高度則是4.39公尺。為了方便巨大貨物進出，安-225把駕駛艙設在主甲板上方的二樓處，機首可以上掀打開，同時也取消了機尾的裝貨艙門。

▲烏克蘭AN-225（安-225）運輸機採「掀罩式」機首。（圖／翻攝中新社）

安-225運輸機是前蘇聯安東諾夫設計局研發的超大型軍用運輸機，後被烏克蘭安東諾夫航空公司接收。安-225最初建造了兩架，第一架於1988年進行首飛，但由於第二架飛機只造了機身，在缺乏合作方的資金支持下，目前僅存一架安-225飛機在運行。

▲烏克蘭安-225運輸機原先設計用來搭載前蘇聯太空梭，載重能力超凡。（圖／翻攝中新網）

這架安-225機齡超過32年，近期才完成一次深度升級。陸空軍專家傅前哨表示，安-225運輸機起初研發時的目的並非作為軍用運輸機使用，而是作為太空梭載機使用，因此，擁有6台發動機的安-225載重能力超強，「儘管只有一架，但在一些特殊情況下需要裝載大量貨物時，它的作用應該說是獨一無二的。」