解放軍遼寧艦剛經過台灣　美軍2天3架偵察機「現身南海」

▲美軍EP-3E白羊座偵察機12日現身南海。（圖／翻攝自Aircraft Spots）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍遼寧號航母艦隊日前才現身台灣東海岸，編隊航行一路南下，朝向南海進行遠海長訓，不過美軍的偵察機也連續2天現身南海作業，回應遼寧艦的遠海長訓。

國防部在12日晚間，透過聲明證實，中共遼寧號航空母艦（CV-16）編隊及所屬護衛兵力5艘，包括護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965，於4月初離港後於黃、東海從事航訓，11日由東海航經宮古水道後，12日由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。

▲空軍RC-135W戰略偵察機，13日上午現身南海。（圖／翻攝自Aircraft Spots）



Aircraft Spots推特上則連續2天出現美軍偵察機的航跡圖，分別是12日海軍EP-3E白羊座偵察機，現身巴士海峽與南海一帶海域上空，13日上午，空軍RC-135W戰略偵察機也現身巴士海峽與南海一帶上空，13日接近中午時，海軍P-3C獵戶座偵察機現身南海北部海域上空。

▲海軍P-3C獵戶座偵察機現身南海北部海域上空。（圖／翻攝自Aircraft Spots）

解放軍海軍新聞發言人高秀成指出，根據年度計劃安排，中國海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計劃內的例行性安排，符合國際法和國際慣例，「今後中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體係作戰能力。」

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