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不孕夫妻砸191萬赴烏克蘭求卵代孕　一下飛機慘被惡劣仲介放鳥

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▲▼ 嬰兒鞋,粉紅色, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲1對不孕夫妻花錢想到烏克蘭求子，卻在下飛機後遭仲介不聞不問。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子和吳姓妻子，去年以美金6萬多元 (台幣191萬多元)代價，和1對不孕夫妻談妥，幫忙仲介到烏克蘭找卵子、代理孕母，並且先收了美金2萬7千元(近台幣82萬元)，卻在一行人抵達烏克蘭後不聞不問，不孕夫妻一狀告到士林地檢署，檢察官調查後，依《人工生殖法》的居間介紹生殖細胞營利罪，起訴林男夫妻。

▲▼孕婦,懷孕。（圖／免費圖庫pixels）

▲我國現行法律沒規定可不可以找代理孕母，但明文禁止營利仲介精子與卵子。（示意圖／免費圖庫pixels）

起訴指出，現行《人工生殖法》第31條規定，「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者」，法條雖然沒有提到仲介「代理孕母」也須受罰，但在立法總說明中，已經明白指出，《人工生殖法》與「代理孕母」脫鉤，這表示我國是「還沒」規範代理孕母是否合法，不代表可仲介「代理孕母」。

而林男和吳姓妻子卻在網路上刊登，可以到烏克蘭人工生殖的訊息，招攬仲介需要精子、卵子、代理孕母的不孕夫妻，1對急於求子的不孕夫妻心動，在2019年3月間簽約，希望取得烏克蘭女子的卵子以及烏克蘭代理孕母，但在同年8月，不孕夫妻飛抵烏克蘭，同行的林男和吳姓妻子卻不聞不問，導致代孕計畫失敗。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲不孕夫妻無法完成代孕計畫，怒告仲介夫妻。（示意圖／pixabay）

林男和吳姓妻子否認仲介營利，辯稱不孕夫妻透過友人介紹，拜託他們告知烏克蘭代孕訊息，他們只收了1萬2千元美金，幫曾姓夫妻處理結婚認證、簽證、住宿等費用，「根本沒賺錢反而是賠錢」，另外1萬5千元美金是直接付給烏克蘭當地仲介，後來雙方為了結婚證書的問題吵架，所以沒把當地仲介的電話提供給不孕夫妻，也沒再經手。

但檢察官根據吳姓妻子在合約書上手寫記載以收款並簽名，合約上還載明「7、8月團適用」等專業契約問自，又說過會「退傭1千美金」，認定林男和吳姓妻子涉嫌《人工生殖法》的居間介紹生殖細胞營利罪，將面臨2年以下徒刑、拘役或併科20萬元以上100萬元以下罰金。

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