50人確診！法國核航母「戴高樂號」提早返港　2300名水兵全隔離

▲戴高樂號航空母艦目前已經返航。（圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

法國核動力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，法國國防部日前證實，船上至少有50名水兵確診染病。目前整艘船已經緊急返港，艦上2300名水兵也從12日開始進行隔離。

綜合外媒報導，「戴高樂號」在疫情爆發後，已經提前結束任務返回到位於南部的土倫港（Toulon）。法國軍方表示，為了防止病毒持續擴散，於是進行了史無前例的大規模檢疫作業，艦上2300名水兵經全數撤離，接下還會對所有人做檢測，接著再要求他們執行為期2個禮拜的隔離。

軍方提到，「隔離期間，我們會禁止他們跟任何人接觸，甚至是家人也不行，以此確保水兵與他們家人的健康，一直到完成隔離後，他們才能獲准返回家中。除此之外，戴高樂號也預計在14日展開全面性的消毒。」

據了解，戴高樂號從今年1月起，前往大西洋執行任務，原本計畫23日返回港口，8日驚傳有40名水兵出現肺炎症狀，為避免疫情擴散，因此決定提前11天返港。軍方透露，早在戴高樂號停靠港口前，他們就先於9日動員一架NH90 NFH Caiman反潛直升機，提前將艦上3名症狀較為嚴重的水兵，送往位於土倫市的醫院。