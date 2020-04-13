美航羅斯福號550人染疫　陸解放軍專家：比郵輪更毒

▲如何解決航母的疫情，是美軍在太平洋戰力部署的重要挑戰。圖為美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站）

記者陳政錄／綜合報導

美國海軍航母「羅斯福號」染疫超過550人，引起國際高度關注，尤其積極宣示自身在南海等地主權的中國海軍。據大陸鷹派官媒《環球時報》報導，解放軍海軍專家李杰在評論時指稱，有五大原因，讓航母爆發新冠疫情，比郵輪更毒，將很難受到控制。

李杰是中國海軍軍事學術研究所研究員。他表示，超級航母的艦體沒有舷窗，飛行甲板尤其是機庫以下甲板所圍成的艦體內腔幾乎就是一個完全密閉的空間，通風條件非常不理想。

▲前美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）

相比之下，他舉例，郵輪郵輪舷側的眾多小房間，每個房間都有自己獨立的窗戶，交流通風條件相當不錯；其次，航母內部的空氣循環交流，主要透過中央空調系統來，如果某個房間中有人感染新冠病毒，很可能會在全部艙室內流通傳染；而郵輪可通過小房間的窗戶與外界乾淨空氣流通，情況要好得多。

他進一步表示，航母的下級軍官以下人員，大多睡幾十人、上百人的大通艙，甚至有人使用共享床位、共享衛生設施，頻繁接觸的機會很多，相比郵輪的生活環境，受到感染、接觸的風險完全不同。

再者，航母的高級軍官餐廳、士兵和士官餐廳，都屬於人員密集，飛沫傳播速度非常快；第五，航母上多是大艙室，並因作戰需求，無法分割成小艙室或小房間，一但出現疫情需要隔離時很難解決，床上的醫療所也不適合新冠肺炎患者的救治。

另對於該艦後續如何進行消毒作業，台灣戰略專家、中華戰略學會研究員張競日前提到，由於軍艦的特殊構造形式、裝備與裝載物件，會讓過程充滿變數。

他舉例，若陸上有適合場所，應考量將可分離的物件，儘量從艦船上移除，以利消毒作業，避免死角，對於固定裝備，還需考量不同情況，採取特殊化學藥劑、一般清潔劑以及紫外線殺菌燈等不同方式執行；同時，在艦上留守人員在消毒過程中不斷轉換船艙，也會增加作業困難，另對於汙水等管路系統，同樣是新冠肺炎疫情的重中之重，這都是分段清潔中的挑戰。

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