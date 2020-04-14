一般替代役缺額3246人　內政部：24日申請截止

▲替代役資料照，與新聞人物無關。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部14日透露，即日起至4月24日止，役政署受理役男申請服一般替代役，包括社會役、公共行政役等，預估錄取3246名，有意願的役男請把握機會申請。

內政部表示，這次一般替代役共有3246位名額，除延續民國108年有外交、體育、電競、文化獎項、圍棋及原住民族部落等各類公共行政役外，並配合政府施政重點，開放83年次後出生役男，可選服社會役，讓役男在社福、長照、偏鄉醫療、社區營造及公益服務等領域發揮專長，協助政府提升各項公共服務效能。

內政部提到，為利役男生涯規劃及返鄉服役，今年一般替代役申請分2階段進行，4/1至4/24為第1階段，由役男選擇服役機關，經核定取得服替代役資格後，再進入6/12至6/15的第2階段，屆時可依志願選填入營時間及服勤地區(分北、中、南3區)，最多可選填9個志願，將依志願選填結果徵集入營服役。

▲替代役申請規範。（圖／內政部提供）

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