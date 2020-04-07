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內政部追思鄭南榕　Tag「假消息」：來路不明消息不亂傳

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▲陳菊發文追悼鄭南榕。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲陳菊發文追悼鄭南榕。（圖／翻攝陳菊臉書）

記者蘇晏男／台北報導

4月7日是言論自由日，也是31年前《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為爭取言論自由自焚犧牲的日子，有感現今社會假訊息充斥，內政部今天在臉書發文追悼鄭南榕，並hashtag「來路不明消息不亂傳」；總統府秘書長陳菊也在個人臉書表示，因為鄭南榕，「讓自由得以不用仰望」。

「你可曾想過，如果我們不能言論，那自由還剩下什麼？你可曾想過，現在理所當然的自由民主，在30多年前存在嗎？」內政部提到，戒嚴時期，人民不能上街表達自己的理念、自由聚會、購買黨外刊物，甚至連行政機關都不能拍照攝影，一旦違反，恐就失去自由、入獄服刑；但解嚴後，人民發表言論仍受到限制。

內政部指出，1989年追求百分之百言論自由的民主鬥士鄭南榕，被警備總司令部已涉嫌叛亂罪的罪名起訴；然而，堅信言論自由不是犯罪的鄭南榕，不願讓政府隨意定罪，選擇在4/7用自焚結束生命，「告訴人民，說想說的話，寫自己的主張，不用別人恩准，因為我們都是自由的」。

內政部表示，「因為許多民主前輩們奮力爭取，讓我們可以站在他們肩膀上自由言論，那些年我們不能做的事情，現在通通可以做了」，文末還hashtag「4月7日言論自由日」、「來歷不明消息不亂傳」、「社交距離運動」。

總統府秘書長陳菊也臉書PO文追思，「因為你，讓自由得以不用仰望」，「就像希臘神話中從天上奪火給予人類光明的普羅米修斯一樣，31年前，你以自己的身軀作為柴薪，焚而不毀，為台灣人民爭取百分之百的言論自由，你永遠活在台灣人的心中。在疫情艱困的此刻，相信你也會在天上守護全民的健康，眷顧這個你所摯愛的台灣」。

▲內政部發文追悼鄭南榕。（圖／翻攝內政部臉書）

▲內政部發文追悼鄭南榕。（圖／翻攝內政部臉書）

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