台中樂成宮不辦遶境捐500萬　盧秀燕：添購平板電腦充實教育防疫

▲▼盧秀燕感謝樂成宮捐贈500萬元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方將原訂遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫基金，盧秀燕11日受贈時頒發感謝狀給廟方，她說，這筆經費將添購平板電腦480台及額溫槍80支，充實教育防疫。

請繼續往下閱讀...

「三月迎媽祖」是台灣揚名國際重要活動，樂成宮｢旱溪媽祖遶境十八庄｣更是地方宗教盛事，樂成宮董事長郭松益強調，目前國內新冠肺炎疫情仍然相當嚴峻，因此決定取消遶境活動，並且將原本遶境活動的500萬元經費，捐給市府作為防疫基金。

盧秀燕說，她今天到樂成宮有兩個目的，除了誠心向旱溪媽上香祈求發揮神恩，保佑疫情趕快結束後，也感謝樂成宮的捐贈，樂成宮的拋磚引玉就像媽祖的及時雨一樣。

盧也提到，北部有學校因停課而進行遠距教學，市府已先採購3000台平板電腦，日後會利用480萬元購買480台平板電腦、20萬元買80支額溫槍，做好教育防疫措施。

樂成宮配合中央政策，在廟宇出入口設置量測體溫、酒精消毒等防疫作為，更在地上貼上「定位貼紙」，規劃民眾參拜時的社交距離，避免人群聚集在廟宇內可能產生的感染風險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來