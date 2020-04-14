鈕承澤性侵案判4年理由曝！暗指女方主動獻身　法官重批「狡辯」

▲鈕承澤犯強制性交罪，法官認為他無悔悟之心，判他4年徒刑。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）在拍攝電影《跑馬》期間，竟因對新加入的劇組女助理心生愛慕，就對她粗暴「指侵」，儘管鈕否認犯行，還暗指是女助理主動獻身，但合議庭依相關人證、物證後，認定鈕確有以強暴方式對女助理性交，還痛批鈕欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心，因此判他4年徒刑。可上訴。

鈕辯稱，案發當日他酒醉斷片，以為女助理對他有好感，且當下情景令他認為是戀愛的開始，他們的動作僅是戀人間可能會有的行為，並沒有違反女助理的意願。

然而合議庭綜觀女助理友人、劇組人員、林姓及周姓主管的證述內容，認為案發前女助理與鈕並無任何私交，雙方也無男女情感存在，案發當日也非女助理主動要求前往鈕的住處，且聚餐時女助理也未正面回應鈕的追求，女助理只是不敢不顧及鈕與主管的顏面，才留下來沒有隨同主管離去。

合議庭指出，鈕卻曲解女助理真意，說她是想製造獨留機會，進而對她強制性交，將女助理壓制在沙發上後，強行親吻她的嘴巴、胸部，然後再硬扯下她的長褲及內褲，將手指插入陰道，過程中，女助理緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻等方式拒絕鈕，但鈕仍不顧反抗，對女助理造成的性侵陰影難以抹滅。

合議庭還說，鈕憑自己身為國內知名導演，利用媒體散佈「認知不同」、「我希望她很好，我很喜歡她，我會繼續保護她的」等內容，形塑2人間存有男女情愫，且於審理中藉由和解書記載內容，試圖營造女助理案發時的言詞及推阻動作，均未傳達出拒絕之意，又以女助理為成年女子，於深夜留下必期待與男性發生性關係為由，暗指女助理主動獻身，痛批鈕欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心，說法皆屬狡辯，不足採信。

因此合議庭考量鈕已與女助理達成和解，彌補損害，及他的學經歷、有前科（曾因拍攝電影《軍中樂園》觸犯《要塞堡壘地帶法》）等一切情狀後，判他有罪。

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