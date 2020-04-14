網傳用乾洗手後開瓦斯爐雙手起火灼傷　消防局闢謠做實驗給你看

記者陳以昇／新北報導

新冠肺炎已經造成全球11萬多人死亡，民眾為防範染疫，時常在無法用肥皂洗手時，會使用乾洗手、洗手液等含有酒精成分產品消毒，但網路上流傳有人在使用乾洗手後，立即開瓦斯爐，結果雙手瞬間著火，造成嚴重燒傷，新北市消防局為了闢謠，特地做實驗，解開民眾疑惑。

▲網路謠傳用乾洗手後去開瓦斯爐，竟大面積遭火燒燙傷，新北市消防局做實驗闢謠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼網路謠傳用乾洗手後去開瓦斯爐，竟大面積遭火燒燙傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局準備2塊帶皮豬肉塊及75%的乾洗手液，在右邊豬肉塗上後靜置30秒後再點火，左邊豬肉塗抹後馬上點火，來測試乾洗手液是否容易燃燒，結果左邊豬肉表皮立刻燃燒，但只有微弱火苗，右邊靜置30秒揮發後的豬肉則無法點燃。

消防局進一步表示，即便乾洗手液不慎接觸火苗燃燒，僅會停留在表皮燃燒，並不會像網路流傳的照片那樣，有大面積深層的表皮及肌肉灼傷；民眾只要在使用乾洗手、洗手液等含有酒精成分產品消毒時，搓揉吸收揮發，是不會點燃的。

▼新北市消防局做實驗闢謠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

整個實驗過程也拍成影片放在新北市消防局粉絲專頁「新北消防發爾麵」，供宣傳闢謠，不少網友看了爭相分享，「感謝發爾麵的實驗精神，替大家解惑」、「長知識了，還好有你們」、「用心實驗遏阻網路謊言」

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▼新北市消防局做實驗闢謠，還拍成影片放在粉絲專頁。（圖／記者陳以昇翻攝）