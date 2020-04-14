國壽首推「房貸紓困2.0」　6大族群房貸半年內降息1碼

▲為緩解新冠肺炎疫情衝擊，國泰人壽針對6大對象提供千萬元以下房貸利率降1碼的措施。（圖／國泰金提供）

記者紀佳妘／台北報導

為緩解新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，國泰人壽今（14）日宣布，即日起至8月31日針對6大對象提供房貸紓困措施，只要貸款餘額在1,000萬元以下的自用住宅客戶均得提出申請，依現行利率減1碼（0.25個百分點）計收利息至今年9月30日止。

國泰人壽這次祭出房屋貸款紓困措施，適用對象有6種，首先是救護醫療人員，其次為疫情防治相關人員，如海關、檢疫人員、藥師等，第三為確診遭隔離患者，第四為因疫情無法回台者，第五為防疫單位要求自主健康管理，以及受疫情影響導致還款有困難者，如非自願性失業或放無薪假者。

國泰人壽表示，房屋貸款紓困措施，提供貸款餘額在1,000萬元以下的自用住宅客戶，依現行利率減1碼（0.25個百分點）計收利息至今年9月30日止，這也是自房屋貸款本息緩繳優惠後，國壽針對防疫推出的「房貸紓困2.0」措施，更是業界首家推出相關措施的保險公司。

國泰人壽也指出，已做好充足的防疫因應措施來維護臨櫃客戶的健康，各服務據點、包含公共環境的電梯與洗手間，甚至是保戶經常接觸的物品或空間，都加強消毒頻率，同時也持續進行員工的自我健康管理，佩戴口罩外及每日2次測量體溫之外，如遇郵件收發時，客服人員也配戴醫用手套全程處理，避免文件接觸感染的可能性。

為了讓保戶安心前往服務中心洽辦保單業務，服務中心門前的引導人員會主動為保戶測量體溫、提供酒精進行手部消毒，服務中心內的叫號機、等待區及服務櫃檯更主動張貼距離提醒標示，維持保戶的安全社交距離，且在業務處理過程中，客服人員也會透過托盤遞送文件、證件，減少肢體碰觸，服務結束後也會以酒精擦拭櫃檯桌椅、觸控平板電腦等設備，保護下一位臨櫃保戶，降低感染與傳播風險，加強防疫作業。