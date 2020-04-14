快訊／國防大學驚傳學員咳嗽加劇送醫　初採檢驗呈陰性

▲國防大學率真校區。（圖／翻攝Google Map）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，之前陸續有高中、大學和公托幼兒園因爆出確診病例停課，13日又傳出桃園八德的國防大學校區陸軍學院一名學生發燒一週送醫檢驗，全校也停課消毒。對此，國防大學14日表示，經醫院篩檢通報，新冠肺炎初採為陰性，目前學員健康狀況良好。

國防大學傳出有學員高燒一周不退，並立即宣布停課、消毒，國防大學13日聲明澄清，陸軍學院某學員13日上午收假後，因咳嗽症狀加劇但沒有發燒情形，校方依循防疫政策指導，立即將學員轉至國軍桃園總醫院就診，並無媒體報導所謂「發燒一星期」之情事。

國防大學14日表示，校內陸軍學院某學員13日因咳嗽赴國軍桃園總醫院就診，於14日經醫院篩檢通報，新冠肺炎初採為陰性，目前學員健康狀況良好。

國防大學指出，全校師、生上課正常，並落實健康自主管理，校方持續強化全校區環境清潔消毒作業，後續依國防部防疫政策指導，全力做好各項防疫措施。

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