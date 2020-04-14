台北市感染風險最高！清華哈佛大數據防疫分析...台灣這5個城市最危險





▲張筱涵研究新冠病毒在國內各縣市的傳播模式。（圖／清華大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，清華大學及美國哈佛大學合作，利用大數據分析防疫。這項由清華大學生資所助理教授張筱涵主導的跨國研究已有初步成果，她指出，在縣市內移動的接觸傳染風險甚至高於跨縣市的遠距移動，建議在未來的五一連假，國人最好還是減少出門、避免群聚，遠遊近遊都不宜。

張筱涵研究團隊從今年1月起展開研究。有別於許多疫情傳播研究採用人口數及地理距離來推估人潮流動，張筱涵團隊取得的是實際移動的數據，因此在推估未來疫情並協助政府制定管制策略時也更為準確。

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清華與哈佛團隊共同完成的研究成果顯示，從人群接觸率推估，台灣感染新冠病毒機率最高的前五名城市依序是台北市、新北市、高雄市、基隆市與新竹市。此外，分析受到外縣市人口移動而導致感染風險提高的前五名城市依序是台北市、新竹市、嘉義市、新北市、新竹縣。

▲建立新冠病毒疫情傳播模式可協助政府制訂有效的管制策略。（圖／清華大學提供）

張筱涵解釋，大台北及大新竹地區平日就有許多外縣市通勤人口，名列榜上她並不意外；但看到人口數僅26萬，在國內各縣市中排名第18的嘉義市上榜則引起她的注意，她推測這可能是因嘉義市常住人口較少，更容易受到外縣市人口移動影響而增加風險所致。

▲感染風險最高城市。（圖／清華大學提供）

張筱涵也說，整體來說，縣市內移動造成的感染衝擊其實高於跨縣市移動，這或許顛覆了一般人的認知，因移動距離的長短並非決定感染率最重要的因素，接觸的人數及時間才是關鍵，「在家附近群聚的感染風險可能不亞於去11個警報旅遊景點。」張筱涵表示，要降低感染機率最好的方式就是「能不出門就不要出門」。

▼受外縣市人口感染風險最高縣市。（圖／清華大學提供）

張筱涵也發現一個令人憂心的現象，那就是從疫情爆發迄今，儘管中央疫情指揮中心不斷呼籲，但國人出門趴趴走的習慣並沒有顯著改變，她特別挑出過去2個多月來台北到宜蘭、台北到新北、彰化到台北的移動人次數據，「真的沒有減少，情人節周末及228連假還達到高峰。」她也將相關分析數據提供給中央疫情指揮中心，作為政府制訂管制措施的參考。

▲張筱涵（右）與研究助理張孟群用臉書大數據建立新冠病毒傳播模式。（圖／清華大學提供）

張筱涵也利用數學模型模擬戴口罩對群體感染率的影響。她表示，若能正確地使用口罩，口罩的覆蓋率愈高，群體的感染率就愈低。台灣目前的口罩產能及供給提升，口罩的日產能達到總人口的50%，相對於許多歐美國家的低口罩覆蓋率，台灣的確是疫情衝擊全球時相對安全的地區。