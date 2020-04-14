國民黨邀醫師發聲：基層診所承受巨大壓力！面罩防護衣都需自備





▲國民黨召開「基層診所受疫情衝擊大，籲政府重視基層醫護的心聲」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨14日上午邀請醫師代表訴說基層基層療院所因疫情衝擊所面臨之困境，他們向政府提出三項紓困建議，第一、提供合宜充裕的防疫裝備；第二、診所醫療成本免稅額度自80%提到85%；第三、政府成立「醫療、公衛緊急事件防疫基金」。目前基層院所面罩防護衣都需自備，承受巨大壓力。

新冠肺炎疫情影響下，站在防疫第一線的基層診所因看診減少，陷入經營困境，國民黨召開「基層診所受疫情衝擊大，籲政府重視基層醫護的心聲」記者會，邀請國民黨醫療委員會主委蔡明忠、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會常務監事陳建良醫師、大台中診所協會理事長林釗尚醫師等基層診所代表。

醫師們一同表示，疫情嚴峻之際，基層專門處理急性病的診所，勇敢的在第一線面對疑似新冠病毒感染的個案。基層醫護們冒著染病風險，戰戰兢兢地看診，卻鮮少獲得政府在基本防疫物資上充裕的奧援，包括防護面罩、防護衣等都需要自備，讓基層醫護們承受巨大的壓力。

醫師強調，未來如果還要基層醫療診所配合篩檢的工作，防護設備與措施更為重要，政府應該重視基層醫護人員的健康安全，提供更具體、更確實、更完備的防護支援，才能守住防疫的第一線。

為協助基層醫療診所能順利渡過此波疫情的衝擊，國民黨提出三項訴求主張，第一、提供基層診所，依照疫情嚴重度，給予合宜、充裕的防疫裝備，以確保基層醫護人員的健康安全。第二、診所醫療成本免稅額度自80%提到85%，減輕基層診所在這波疫情中所承受的經營壓力。

第三、政府成立「醫療、公衛緊急事件防疫基金」，讓醫療體系面對突發性疫情事件時，能有充足的資源與資金做好第一線防疫的工作。希望政府能傾聽基層醫護人員的心聲與困境，讓基層診所醫療人員能撐過這段時間的疫情衝擊。

根據報導，針對基層診所進行的最新問卷調查結果顯示，診所收入減少約3、4成，並有超過6成9的診所，因為防疫增加一到兩成支出。顯然，在收入減少、防疫成本支出必須增加的情況下，基層診所的經營壓力恐怕更加沈重。

王育敏強調，基層診所是台灣醫療公衛體系的重要一環，不僅提供一般常見急慢性疾病的診療，照護民眾的健康，也從事衛生教育、預防保健服務、特殊疾病的次專科轉診、防疫照護等工作，希望民眾給予這一群守護者支持與鼓勵，她呼籲政府對於基層診所及醫療人員的紓困一定要妥適、完善，這是守護台灣人民健康的重要關鍵。