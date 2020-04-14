就在今夜？ 3C達人：新iPhone發佈機率40%

▲3C達人Tim哥認為，新iPhone有可能在台灣時間15日發表。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

先前就有傳聞指出，果粉們心心念念的平價新iPhone（或稱iPhone SE 2020）有可能在台灣15日凌晨亮相；對此，3C達人Tim哥認為，Apple在台灣15日凌晨發表新iPhone的機率約為40%，但是因為全球目前正受到疫情影響，也還不能確定是不是這個時間點。

「反正無論如何這支手機最遲會在6月的WWDC亮相。」Tim哥指出，目前能夠確定的是，一定有這支手機，因為自己身邊的手機殼、保護貼廠商早就已經準備好新iPhone的配件，只是因為疫情影響，Apple一直沒有推出這支新機，也因此配件商遲遲不敢從工廠出貨。

而除了Tim哥外，外國推特爆料達人Jon Prosser也認為一定有這支手機，且先前指出，新iPhone一定會在4月中亮相，Apple應該不會拖過個這時間點才推出新機。

其原因在於，Apple一定會希望新iPhone SE的發售時間，與下半年推出的iPhone 12系列有所差距；否則新iPhone SE與較低價格的iPhone 12手機，有可能會因此定位不清，互相影響兩支手機的銷售表現。