蘋果春季發表會掰了　iPhone SE 2推出時程遙遙無期

▲隨著疫情持續延燒，蘋果春季發表會傳出將停辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

先前外傳Apple將於三月底舉辦2020年度的春季發表會，並將在會中推出最一代的iPhone SE產品iPhone SE 2；不過隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，現在傳出官方決定停辦今年的春季發表會，而iPhone SE 2的推出時程也因此延宕。

根據外國網站《Cult of Mac》指出，已有Apple內部消息人士向該網站證實，今年將推遲Apple春季發表會；會有這樣的決定，主要原因就是近期在美國境內日益嚴重的新冠肺炎疫情，這項疫情不僅在加州影響嚴重，即便是美國其他地區也有相同的狀況。

該消息人士指稱，Apple越來愈擔心將千人聚集在一起，而有可能會引發新冠肺炎的群聚效應。即便要求與會人士之間減少交談，不過Apple的高層仍擔心人們坐在彼此旁邊的情況下，仍有一定的危險。

不過要注意的是，即便官方決定不舉辦春季發表會，也不能稱之為取消，因為Apple至今尚未發出發表會邀請，只能說是計畫胎死腹中罷了。

而讓Apple不舉辦春季發表會的那一根「稻草」，應該是因為加州聖塔克拉拉郡公共衛生部門於美國時間周一（9日）發佈一項命令，禁止3/11~4/1間舉辦千人以上的群眾集會。