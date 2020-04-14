男生戴粉紅口罩被笑　苗博雅：刻板印象限制每個人的可能性

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

有家長反映兒子配戴粉紅色口罩上學被同學嘲笑，因此包括衛福部長陳時中在內出席13日中央流行疫情指揮中心記者會的全體官員，均配戴粉紅色口罩。台北市議員苗博雅在臉書表示，這就是刻板印象，僵硬地限制了每個人原本無窮的可能性。

苗博雅表示，顏色原本都沒有性別，顏色的性別意義，是人類社會賦予的詮釋，「像我這樣在意陽剛特質的孩子，當然也不喜歡用粉紅色，因為『那是女生用的顏色』」，但粉紅色並不是天生就是女生的顏色，是在成長過程中，大眾流行文化、媒體、家庭教育、學校教育等，身邊的大人和同儕為小孩子建立了「粉紅色是女生的顏色」的概念，這就是潛藏在社會各個角落、充斥著我們的生活的「刻板印象」之一。

苗博雅批評，刻板印象最大的壞處，在於它僵硬地限制了每個人原本無窮的可能性。她坦言，自小喜歡剪短髮、著褲裝、玩機器人等，討厭別人叫她留長髮，也不喜歡媽媽硬要她穿洋裝，一直到成年後，才開始逐漸接受穿粉紅色的襯衫，而原因是，她意外發現穿粉紅色襯衫比想像中好看、在一些特別場合，粉紅色比白色、黑色、藍色更能展現她的心情，「刻板印象，讓我用了近20年的時間，拒絕一種其實沒有不適合我的顏色」。

▲苗博雅回應男學生配戴口罩遭嘲笑一事。（圖／翻攝苗博雅臉書）

苗博雅指出，刻板印象最大的壞處就是「沒有道理地限制人生的選擇權」，它可能讓小女生或小男生選擇其實不適合自己的科系、勉強配合不喜歡的工作、對不合理的磨難忍氣吞聲，甚至更嚴重的，選擇一段不適合自己的關係，這些基於「性別」而來的「應該／不應該」其實都是無謂的束縛，讓我們的人生錯過了很多機會與可能性。

苗博雅說：「孩子，每個人都有權利決定自己的樣子。你可以決定自己喜歡哪些顏色、討厭哪些顏色。如果你不喜歡粉紅色，我希望那是因為你自己討厭粉紅色，而不是因為別人說男生不能用粉紅色。如果有人因為你戴粉紅口罩而欺負你，那是他有問題。我們一起解決，不要對惡霸忍氣吞聲。不要只因為別人的眼光，就放棄自己的選擇權。將來也不要任意用你的眼光，去評斷別人的選擇。」

苗博雅認為，完全不在意別人的眼光，真的很難，但世界是彩色的，沒有必要只因為別人的閒言閒語，就讓人生失去一半的顏色，如果別人的選擇，沒有傷害到其他人，我們也不用對別人指指點點、閒言閒語，「當我們為了保護自己和別人，不得已需要戴上討厭顏色的口罩時，或許可以試試看，說不定沒有你原本想的那麼糟。勇敢用口罩顏色挑戰刻板印象的孩子，人生一定會更精彩」。

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