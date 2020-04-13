　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／通姦除罪化等大法官給說法　民意和憲法大對決

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲通姦罪除罪化釋憲案於3月底舉行言詞辯論終結，一個月後大法官將做出抉擇。（圖／視覺中國）

爭議近十八年的通姦罪除罪化釋憲案，大法官甫於今年3月31日上午舉行言詞辯論終結。究竟月餘之后，大法官將如何作出明智的抉擇，為眾方所關注。

令人好奇的是，本釋憲案合計16件聲請書中，主要來自18位地院法官五年內對各自承審的通姦案裁定停止審判並聲請釋憲，請求宣告刑法通姦罪及《刑事訴訟法》撤回告訴歧視性規定違憲，可謂創司法史上的記錄。

究竟他們的動機目的何在？上揭基層法官職司平亭曲直，折獄洗冤，保障人權，伸張社會正義之工作，面對高達百分之七、八十反對廢除的民意，何故執意要尋求大法官解釋？難道是他們敢冒大不諱，忤逆強大民意，僅為維護個人性自主權，而不顧傳統婚姻倫理及家庭制度的崩解，無視性自由開放後，將陷社會秩序之混亂亦在所不惜嗎？實令人費解，也值得探索。

如果沒有看過他們洋洋灑灑的聲請書及補充理由書，以及聆聽他們幾位代表在法庭上的慷慨陳詞，很難理解箇中曲折和深意。仔細分析，其主要基調不外是：1.通姦造成配偶痛苦，但不能用刑罰治癒；2.通姦罪嚇阻效果輕微，不能有效維護婚姻制度與家庭秩序；3.通姦犯罪的取證，有侵犯隱私權問題，甚至牽連無辜子女，影響婚姻的存續與家庭的圓滿；4.對通姦與相姦人提告後對配偶撤回，其效力不及相姦之女性，造成性別不平等；5.近年來社會價值及觀感已有變化，法應與時轉，不能停滯不前。言之鑿鑿，頗具挑戰性，新世代法官的氣度格局，確令人刮目相看。

作為司法體系龍頭的關係機關—司法院刑事廳所提出的意見，亦大部分附合基層法官的說法，強調在現代社會變遷下，刑法第239條立法目的應屬正當，手段亦非完全不適合目的之達成，但已逾越必要之程度，違反刑法謙抑原則，且其手段所能增進之公益並未大於對私人所造成之不利益、損害，兩者顯失均衡，違反憲法第23條狹義比例原則。鑒於民國（下同）91年12月27日釋字第554號解釋作成之後，社會環境大幅丕變，與保護婚姻及家庭有關之法律制度逐漸成熟，國人對性、家庭觀念有所改變。矧世界民主法治國家紛紛廢除通姦罪，益證通姦罪不具應刑罰性，該號解釋自應予以變更云云，所陳與聲請人相互呼應，相得益彰，其勢似不可逆。

反之，關係機關法務部的意見，除對《刑事訴訟法》第239條但書廢除與否持開放的態度外，對通姦罪立法則採合憲說，完全站在對立面，並以高達百分之七、八十反對除罪的民意為論據，肯認立法的正當基礎，旨在預防通姦犯罪行為，維護社會善良風俗，健全婚姻關係、家庭倫理制度的必要手段，否認有違反憲法的比例原則，並反對釋字第554號解釋作變更等語。代表出庭者亦滔滔雄辯，鏗鏘有力，特別是標榜尊重雄厚民意及立法院職權的論點，頗具說服力。

不過，除司法院刑事廳之外，一時之選的6位鑑定人及兩位法庭之友中，共有7位均力陳廢除說，理論實務兼備，加上聲請人代表4位法官的合力，可謂聲勢壯大；而持合憲說反對廢除祇有法庭之友一人，兩軍對壘之下，法務部顯得有點勢單力薄；如再加上司改國是會議所作成的廢除結論建議，看來聲請人一方有如虎添翼，勢在必得。

誠如法庭之友最高法院退休法官許幸惠指出，主張除罪者不過是「社會金字塔極少數人強調個人法益之見解，不能代表社會公益之通念」，似一針見血，言之有理。然而，鑑定人李念祖則洞察精微，點出聲請人渠等目睹數十年不平等現象，紛紛驚覺通姦罪無法維持婚姻與家庭的健全，反而可能因捉姦、對簿公堂而破碎，懍於司法者負有依據憲法增修條文第10條第6項消除性別歧視，促進兩性地位實質平等的憲法義務，進而停止訴訟聲請釋憲，大大肯定渠等的良心作為。他更特別提醒，通姦罪追訴制度庇蔭復仇者之刑罰之目的，滿足復仇的應報刑罰之心理，既非憲法所許；而大法官106年5月24日所作成的釋字第748號解釋已重新檢視婚姻之定義，承認同性婚合法化，釋字第554號作成時既未提及社會性別歧視，自應重新檢討，以符合社會家庭婚姻制度之變遷等情。其論述頗能貫穿聲請人、鑑定人、法庭之友的主體論調，形成一股莫之能禦的強大壓力，大法官被說服的可能性很大。

附帶敘明的是，依據憲法第80條規定，法官依據法律獨立審判，固不得直接認定法律違憲而逕行拒絕適用。但因為憲法之效力高於法律，法官有優先遵守之義務，法官於審理案件時，對於應適用之法律，依其合理之確信認有牴觸憲法之疑義，依照84年1月20日公布的大法官釋字第371號解釋意旨所示，允許其先行裁定停止訴訟程序，再提出「客觀上形成確信法律違憲之具體理由」聲請大法官解釋，以決定法律合憲與否，再作為裁判的基礎。可知此項聲請釋憲的工作，是法官的義務，也是法官的權利。茲刑法通姦罪既有上述諸多違憲之疑義，法官群起撻伐履行憲法義務，可謂「予豈不尊重民意而好釋憲哉，予不得已也」！

猶記得聲請人代表之一的台北地方法院林孟皇法官，其於最後陳述所言：「台灣是民主共和憲政國家，憲法具有崇高性，司法院大法官從事違憲審查工作，本質上是反民主與反多數決的，通姦罪不是由立法院決定存廢，而由大法官宣告，益可彰顯台灣民主憲政更邁前一步，是真正民主共和國。」高層次的思維，發聾振聵，頗啟人深省，大法官們勉乎哉！

好文推薦

蘇友辰／疫情下「有毒推定」的隔離與救濟

蘇友辰／【釋字789】大法官保護性侵被害人的袖裡乾坤

蘇友辰／《羈押法》、《監獄行刑法》修正　獄政人權新里程碑

●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失　柯文哲自爆：丟了70幾筆
30年沒回過台灣！旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、
快訊／國防大學緊急宣布停課「全校大消毒」！1學員高燒一周未退
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

通姦除罪化憲法法庭　聲請法官：滿足提告者的報復心態

「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

通姦除罪化！？大法官將開憲法法庭3月31日行言詞辯論

談通姦除罪化看法　謝銘洋：用民事處理就好

司改決議通姦除罪化！廢「只撤告配偶」　法官、網友都叫好

南韓領先台灣「通姦除罪化」　法官：國家不應侵犯私生活

蘇友辰／通姦除罪化等大法官給說法　民意和憲法大對決

蘇南／【紓困2.0】經濟「疫」蹶不振　如何修法把餅做大

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

蘇友辰／通姦除罪化等大法官給說法　民意和憲法大對決

蘇南／【紓困2.0】經濟「疫」蹶不振　如何修法把餅做大

貓皇額頭黏貼紙「魔性扭動」　下秒變殭屍定格笑翻網：玩壞惹

2020企聯女壘25日台中開打　沒洋將「全本土」閉門應戰

梅嶺賞螢季採「實名制」報名　2時段分流上山、上限500人

網友歪樓無極限！台北2層透天厝加蓋要賣6800元　「只能看、不能住」

張書偉車禍戲「噴飛30公尺」　被Darren抓胸求饒：手下留情！

口罩販賣機健保資料丟了70幾筆　柯文哲自爆還沒連線一「嗶」東西就掉下來

400人不顧禁足令照樣開趴！　4男闖入瘋狂掃射6人慘被射傷

消毒太認真也有事！　大媽肺有毛玻璃狀...醫生嚇歪以為新冠病毒

快訊／抗新冠肺炎3大藥物　台灣已合成瑞德西韋、法匹拉韋

華為公開信：正與英國四大電信合作　無端指控擾亂5G建設

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

法律熱門新聞

蘇南／經濟「疫」蹶不振的紓困修法

狼警性侵當事人　二審判4年半

性侵女債主逼拍性愛片　判刑4年半

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

住屋漏水相關法律問題

湯文章／華山之狼判免死之自首爭議

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

特戰狼性侵男子　重判9年定讞

特戰狼性侵男子　重判9年定讞

受過三棲特戰訓練的宜蘭男子邵招明，多次犯下性侵案件。他12年前假借看屋性侵女房仲未遂，遭判刑7年半定讞。出獄後持刀強盜另名女房仲，再遭判刑8年定讞。但檢警又查出他2017年5月間，涉嫌假冒警察，性侵一名智能障礙男子，還辯稱「從頭到尾都沒做」，最高法院再將他判刑9年定讞。

蘇南／經濟「疫」蹶不振的紓困修法

蘇南／經濟「疫」蹶不振的紓困修法

性侵女債主逼拍性愛片　渣男判刑4年半定讞

性侵女債主逼拍性愛片　渣男判刑4年半定讞

譚德塞稱台灣攻擊他　調查局：是大陸網軍假冒

譚德塞稱台灣攻擊他　調查局：是大陸網軍假冒

湯文章／華山之狼判免死之自首爭議

湯文章／華山之狼判免死之自首爭議

關鍵字：

法律司改人權蘇友辰通姦除罪化大法官釋字554憲法法庭性別平等林孟皇李念祖法庭之友

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面