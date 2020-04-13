蘇南／【紓困2.0】經濟「疫」蹶不振　如何修法把餅做大

▲新冠肺炎疫情延燒全球，更重創經濟，圖為桃園國際機場。（圖／記者李毓康攝）

因為新冠肺炎疫情，桃園國際機場出入境旅客數創新低，比起17年前SARS時還低。諸多產業大受影響，例如客運業者營收下滑逾三成、遊覽車出車率僅剩一成、計程車業績狂掉近七成，而觀光、餐飲、旅館、百貨、娛樂及航空等服務業生意也是慘不忍睹。再加上實施「無薪假」的企業，截至4月8日已有370家，人數8,937人，創八年來新高。

新冠肺炎疫情下，百業蕭條，即便2月25日施行的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（下稱《紓困振興條例》），編列了上限600億元的特別預算；4月2日行政院長蘇貞昌表示，先前提出的「紓困特別預算」時，僅係因應中國疫情情勢，但如今疫情蔓延全球，相關紓困預算勢必要增加，才能符合人民及產業需求。

為此，行政院會於4月2日通過《紓困振興條例》第9條之1、第11條的修法草案，將特別預算加碼到2,100億元，加上「移緩濟急」的1,400億元及貸款協助7,000億元，合計整體紓困規模已達1兆500億元。

「紓困2.0」該如何法制化？修法草案新增第9條之1規定，「執行新冠肺炎之防治、醫療、照護工作者，以及受該傳染病影響而發生營運困難之產業、事業、醫療（事）機構、相關從業人員及其員工，依據本條例、《傳染病防治法》第53條之損失補償或其他相關法律規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，『免』納所得稅。」

筆者對此表示贊同，過往的政府補助都存有課稅問題，倘不修法而依照現行規定，民眾拿到的補助款必須課徵個人所得稅5％，企業也須課徵營業所得稅20％，似乎是政府右手給補助，左手又收回來，美意大打折扣。何況《災害防救法》第44條之3也規定，「受災居民自政府或民間領取的各項救助金、慰問金或臨時工作津貼，『免』納所得稅。」

另外，《紓困振興條例》第11條第1項前段也修改為，「本條例所需經費上限為新臺幣2,100億元，以『特別預算』方式編列」，鑒於疫情持續擴大，為推動各項防治及紓困振興措施，辦理「追加」特別預算1,500億元，即將現行條例所規定之經費上限600億元修改為2,100億元。

立法院長游錫堃表示，朝野黨團已同意將該案納入4月10日的院會報告事項，並且把行政院修改兩條之草案，併入國民黨立法委員曾銘宗的版本及時代力量黨團版本（都是有4條條文修改），一同逕付二讀；且排除一個月的協商期，期使修法能在13日下午進行條文的實質協商，希望最快在4月14日下午三讀修法。

防疫為重，欣見行政院、立法院及朝野各政黨已有共識，儘速通過《紓困振興條例》修法。筆者建議，未來的修法程序千萬不要淪為「口水戰」，耗時而來不及救經濟。實質內容要更精準、公平、公正及公開，才能真正協助產業及民眾紓困。

筆者認為，7,000億元的紓困融資貸款措施，門檻不宜過高或手續過於繁冗費時，致使受疫情衝擊的產業、個人及居家隔離／檢疫者，看得到恐吃不到。另外，還必須規畫協助觀光、飯店、旅遊、民宿、交通等業者的未來轉型，以及被放無薪假、失業勞工的專長多元化培養等。

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。