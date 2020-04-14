德國疫情趨緩…居民「關不住」甩棍丟石襲警　地方政府籲解封

▲德國警察勸導抗議民眾離開廣場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國新冠肺炎疫情趨緩，許多民眾受不了已持續快1個月的禁足令，開始聚集到街上，甚至在警察上前驅趕時，直接朝警車投擲石頭攻擊警察。德國聯邦政府也陷入是否解除封鎖的兩難，許多地方政府紛紛要求盡速給出解封的時間表，總理梅克爾則表示，封鎖令至少會持續至19日，但仍沒有給予確切日期。

近日至少發生2起違反禁足令的少年，與德國警方發生衝突的事件。《德國之聲》（Deutsche Welle）報導指出，警方在10日與違反禁令的青少年發生衝突，還有人拿鐵棍攻擊警察，甚至拿石頭砸破警車窗戶。

▲復活節周末德國警察勸導上街民眾離開。（圖／達志影像／美聯社）



數據顯示，德國14日新增2082例確診，連續第4天下滑，累計確診數為12萬5098例，死亡人數則增170人，累積2696例亡。在疫情趨緩的狀況下，各地開始出現解除禁足令的聲音，疫情最嚴重的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長拉雪特（Armin Laschet）表示，希望能看到解除禁令的詳細時間表，「如果民眾看到具體的解除時間，也許就更能容忍這些限制。」

拉雪特建議，可以循序漸進地開放小型零售店，例如規定一次只能2人入店、必須攜帶口罩等。德國「利奧波第那科學院」（Leopoldina）也認為，政府可以分階段取消限制，視情況重新開放小學與中學，同時呼籲民眾做好自主健康管理。

對此，梅克爾（Angela Merkel）遲遲未給出具體解除時間，僅在日前表示，所有限制會持續到當初訂下的19日，但不確定是否會延長；梅克爾曾向媒體表示，一旦健康狀況允許，德國將會盡速恢復原本的自由生活，並非匆促下新指令，「如果我已經設定日期，我就是個糟糕的總理。」

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