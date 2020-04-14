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亞馬遜自組篩檢實驗室　保護第一線員工安全

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▲亞馬遜實驗室。（圖／翻攝自亞馬遜）

▲亞馬遜新冠肺炎實驗室。（圖／翻攝自亞馬遜）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，亞馬遜日前宣佈正在籌建自己的實驗室，以便對員工進行新型病毒檢測。據悉，截至目前亞馬遜至少有64個倉庫的員工確診感染，日前亞馬遜位於達拉斯FTW6倉庫也出現首例感染新冠肺炎病例的員工。

亞馬遜表示公司成立了一個新團隊，其中成員包括研究科學家、採購專家和軟體工程師等，他們將從日常工作職責轉向實驗室工作。亞馬遜表示，「我們不確定在相關期間裏會走多遠，但認為這值得一試，並隨時準備分享我們學到的任何東西。」

此外，目前還不清楚亞馬遜將自己生產試劑，還是只會從目前的有限供應中設法拿到儘可能多的試劑，並在自己的實驗室中進行處理。亞馬遜稱，新冠病毒試劑稀有，且配給十分嚴格，並表示只有在非政府組織、公司和政府採取集體行動的情況下，才能獲得大量檢測能力。

亞馬遜日前發布了一段影片，展示了執行長貝佐斯（Jeff Bezos）輕鬆地參訪亞馬遜運營中心和超市，與自家員工談天寒暄。

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關鍵字：

亞馬遜COVID-19新冠肺炎

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