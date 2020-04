亞馬遜自組篩檢實驗室　保護第一線員工安全

▲亞馬遜新冠肺炎實驗室。(圖/翻攝自亞馬遜)

記者陳心怡/外電報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情席捲全球,亞馬遜日前宣佈正在籌建自己的實驗室,以便對員工進行新型病毒檢測。據悉,截至目前亞馬遜至少有64個倉庫的員工確診感染,日前亞馬遜位於達拉斯FTW6倉庫也出現首例感染新冠肺炎病例的員工。

亞馬遜表示公司成立了一個新團隊,其中成員包括研究科學家、採購專家和軟體工程師等,他們將從日常工作職責轉向實驗室工作。亞馬遜表示,「我們不確定在相關期間裏會走多遠,但認為這值得一試,並隨時準備分享我們學到的任何東西。」

此外,目前還不清楚亞馬遜將自己生產試劑,還是只會從目前的有限供應中設法拿到儘可能多的試劑,並在自己的實驗室中進行處理。亞馬遜稱,新冠病毒試劑稀有,且配給十分嚴格,並表示只有在非政府組織、公司和政府採取集體行動的情況下,才能獲得大量檢測能力。

亞馬遜日前發布了一段影片,展示了執行長貝佐斯(Jeff Bezos)輕鬆地參訪亞馬遜運營中心和超市,與自家員工談天寒暄。

Today's visits by our founder and CEO @JeffBezos to say thank you to Amazon fulfillment center and Whole Foods employees. We're all incredibly proud of the thousands of our colleagues working on the front lines to get critical goods to people everywhere during this crisis. pic.twitter.com/dygb345wDM