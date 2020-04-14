全聯「早餐神物」價格超親民！媽狂掃整台購物車　同好猛刷圖：隨便弄都好吃

▲全聯漢堡包 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人相當重視早上第一餐，認為要吃好吃滿，一整天才會有滿滿動力。有網友就在臉書上分享全聯「早餐神物」，方便又實惠的材料讓他們一家愛不釋手、狂掃整台購物車。網友們見狀後也興奮分享DIY動手做的成果，大讚「隨便弄都好吃」。

「阿母整間店掃貨！」一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼出照片，只見媽媽的購物車中裝滿了不同種類的麵包，包含吐司及漢堡包。其中每份只要6元的漢堡包讓原PO一家讚不絕口，不僅適合當早餐，超親民的價格也讓人大讚經濟又實惠。

請繼續往下閱讀...

PO文一出，不少同好紛紛現身分享作法，表示可以在漢堡包內夾火鍋肉片、煎蛋、生菜和番茄等，就是很豐盛的一餐，「跟外面早餐店用的漢堡幾乎一樣」、「小朋友很喜歡」、「想吃什麼自己做，簡單又好吃」、「上次架上剩3個，我全包了」、「隨便夾都好吃」、「露營很好用」。

▲網友分享漢堡做法 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

至於漢堡包本體，網友們推薦吃之前可以先放烤箱或是氣炸鍋烤一會兒，口感和風味會更上一層樓。另外如果像原PO一家一樣，一次買大量，也可以先把麵包放進冷凍庫，要吃時再拿出來退冰，可以保存更久。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

