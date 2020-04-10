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挺進偏鄉來回4小時！通路打造暖心「行動超市」　最新路線、時間一次看

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▲▼家樂福行動超市。（圖／業者提供）

▲通路業者推出行動超市服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

暖心！因觀察到偏鄉地區居民購物不便，家樂福量販、全聯超市先後走出賣場前往偏鄉，打造最新「行動超市」，不僅帶進生鮮蔬果、熟食便當、泡麵等，還有衛生紙、寢具相關日常用品。家樂福表示目前已有3家分店組隊出動行動超市，由於每趟路程遙遠有達4小時，因此通常於假日出動，這次一次公布最新路線表及時間，民眾們趕緊記下時間。

▲▼家樂福行動超市。（圖／業者提供）

▲▼家樂福挺進偏鄉提供服務。

▲▼家樂福行動超市。（圖／業者提供）

家樂福表示，因發現不少消費者來自偏遠山區，故決定走出賣場以行動車方式為偏鄉民眾提供服務，行動超市著主要販售項目有生鮮蔬果、烘焙、熟食便當（依分店）、米油配料、泡麵、零食、清潔用品、寢具（床套/床包/枕頭/棉被）、五金等商品，約有400至500支，依各店出車容量為限，基本出車一次有3至5台車，且由於每趟路程遙遠，最長路程去回有到各2小時，因此行動車通常集中在假日出動，並照各店狀況每月1至2次出車。

1月22日起已有3家分店組隊出動行動超市，業者也公布最新行動超市排定路程，包括家樂福花蓮店於4月11日10時至16時在水源村多功能廣場；宜蘭店於4月12日11時在南山部落南山衛生室廣、14時在四季國小對面；屏東店於4月19日10時至16時在新埤鄉新來義部落產銷中心；平鎮店於4月27日10時至14時在復興鄉角板山 仁愛停車場旁廟口 ；土城店於5月8日11時至18時在烏來區環山路51號（消防隊停車場）。 另家樂福台北三民店、台東、台南新營及金門等店正陸續規劃中。

▲▼全聯行動超市車。（圖／業者提供）

▲▼全聯4月起也出動行動超市車。

▲▼全聯行動超市車。（圖／業者提供）

另全聯也從4月起推出「行動超市車」，販售商品約有300至400項，主要提供民生用品與餅乾、泡麵、飲料等乾貨，以及蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、We Sweet甜點，和冷凍水餃、蔥抓餅等商品，同時也有商品預購服務，若現場商品販售完畢，消費者可先預購再於下次購買。目前已在嘉義、花蓮各有一台車提供服務，行駛動線與商品結構將會隨著服務地區民眾需求隨時做調整。

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