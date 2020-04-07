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逛全聯沒戴口罩！老伯下秒「常見習慣動作」更恐怖　店員們怕爆：很多這種

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▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

如今民眾普遍危機意識高漲，戴口罩已成為習慣，但還是有人欠缺防疫觀念，讓周遭人捏把冷汗。一名女網友逛全聯時，目睹有位老伯不僅沒戴口罩，還用口水點鈔；而網友們在搖頭的同時，也忍不住替收銀員擔心。

人妻在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提到，每天都會到全聯買東西的她，昨日在等待結帳時，赫然發現前一位老伯沒戴口罩；更傻眼的是，對方還用口水點鈔，雖然不少人習慣難改，但此舉除了不衛生外，在疫情持續升溫之際，無疑是高危險的NG動作。

請繼續往下閱讀...

目睹全程的女網友不禁直呼，「還好我沒拿千鈔，不然一定找我他舔過的百鈔。」她也透露，收銀員並沒有摸到沾有口水的百鈔角，但還是有些傻眼。

錢,鈔票,千鈔,錢包,千元（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

對此，網友們紛紛回應，「可憐的店員」、「不止全聯吧，市場更多」、「傳說中口袋都是厚厚一疊鈔票的阿伯嗎」、「真的很常看到那畫面，老一輩居多」、「我的媽呀...想嚇死誰，辛苦收銀員了」、「在全聯這動作已經很誇張了，我婆婆在醫院用口水點鈔票，我嚇到下巴快掉了」、「鈔票本來就是充滿細菌病毒的東西」

po文一出，也讓許多服務業心有戚戚焉，直呼「有遇到過，沾口水點完錢，還請我幫他噴酒精消毒」、「我的工作也常收到口水點錢，她點完給我，我做完帳立馬去洗手」。

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