彰化所有食品營業場所人員強制戴口罩　違反最高罰1.5萬

▲衛生局輔導食品業者要強制戴口罩。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全球新冠肺炎疫情持續升溫，國內累計393人確診，為防止社區可能潛藏未就醫或無症狀的感染者，引發社區感染風險，彰化縣衛生局宣布從14日起，所有食品營業場所的工作人員應全程佩戴口罩，即日起為期一週的勸導期，22日起若未佩戴口罩，將依違反傳染病防治法處3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。

衛生指出，民眾一日三餐都離不開食品業，為防止飛沫傳染，彰化縣衛生局今天宣布，即日起所有食品營業場所，包括餐飲業、冷飲店、小吃店、烘焙業、超商、超市、大賣場及傳統市場攤商等食品販賣業之工作人員，應『全程』佩戴口罩(一般口罩即可，如布口罩、紙質口罩、活性碳口罩、海綿口罩等)，即日起為期一週的勸導期，4月22日起若未佩戴口罩，將依違反傳染病防治法處3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。

衛生局局長葉彥伯提醒，食品業者於工作時間倘手部不小心觸碰到口罩的外層，要立即洗手，以防止受污染的手部再觸摸其他的地方；衛生局也請鄉親配合，做好個人手部衛生與咳嗽禮節，有發燒、上呼吸道等不適症狀應儘速就醫並在家休息；

葉彥伯呼籲民眾排隊、用餐時與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請佩戴口罩；用餐時不要交談，並避免共用餐具，如於用餐高峰時間，可考慮外帶，以降低病毒傳染機率，期望大家攜手防疫，嚴守社區感染防線。

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