快訊／美9州宣布計畫逐步解封禁足令、重啟經濟活動　川普槓州長：我做決定！





▲東岸6州、西岸3州，宣布計畫逐步解封。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國東西岸共9州周一（13日）宣布，疫情高峰已經過去，政府也已開始計畫「逐步解封」，包括重新開放經濟活動，以及解除居家禁足令。不過3月就曾和州長們有過一番爭執的川普，當天也放話稱「決定應該由總統做主」，而且很快就會公布。

路透社報導，東岸各州方面，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，經過數天和康州、賓州、紐澤西州、德拉瓦州及羅德島州州長討論，計畫一起重新開放經濟活動。他說沒有類似前例可以參考，現在公共衛生和經濟哪個優先，「兩個都是優先」。

西岸方面，加州、奧勒岡州和華盛頓州也表示已經達成協議，將會一起重啟商業活動，但並未給出確切時程表，也會以各州疫情為優先。

▲共和黨籍美國總統川普，和9州全是民主黨籍的州長們槓上。（圖／路透）

不過總統川普當天稍早表示，任何恢復經濟活動的決定都由他做主。事實上3月中疫情全國大流行時，兩方陣營就已經為了這件事「超前爭執」，現在9州州長率先放話的舉動，也讓共和黨籍的川普和全是民主黨籍的州長們，之間的緊張關係再次升溫。



川普在推特上寫道，「基於種種正當的理由，總統才是下（解封）決定的那個人」，他接著說白宮和各州政府都在緊密合作，「納入各方意見還有和州長們討論過後，這個由我來做出的決定，會很快出爐！」

究竟解封的權責歸屬中央還是地方，多名法律專家表示在美國憲法下，命令國民返回工作崗位，或是各城市恢復開放公家機關、大眾運輸及商家重新營業，總統的權力有限。