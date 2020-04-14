百年難見才子！《魔獸世界》傳說「福克斯大神」陳昇瑋驟逝　網揭成神之路

▲陳昇瑋驟逝，除了學術、政界緬懷外，PTT 魔獸世界也意外揭開當年他在魔獸世界中「福克斯大神」之路。（圖／翻攝台灣人工智慧學校）

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長陳昇瑋因腦出血意外陷入昏迷，經搶救後辭世，協助成立學校的中研院院長廖俊智也表示，「他是我所見過，百年難得一見的才子。」各界哀悼，批踢踢WOW（魔獸世界）版也掀起一股討論，因為陳昇瑋曾經以「福克斯大神」的名號，在魔獸世界玩家的心中留下一抹信仰。

暴雪經典MMORPG代表《魔獸世界》，至今走過十六個年頭，是現在僅存少數還以月費／點數制收費的線上遊戲，在一片免洗遊戲的市場中以史詩故事以及畫風陪同不少玩家從少年步入職場，甚至在去年開放經典服時引起一股轟動，至今仍有人沉浸在推副本的回憶中。

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▲在新手村完全不移動的「福克斯大神」在當時成為伺服器之謎。（圖／翻攝自陳昇瑋〈當學術研究者遇上線上遊戲〉）

在當時有那麼一個傳說，每個月要付費450元才能暢遊艾澤拉斯時，大家無不卯足全力練等、刷副本，卻有一個食人妖「福克斯大神」從2005年就這樣靜靜站在新手村中，不會說話、不會移動，讓許多玩家紛紛猜測是不是GM（Game Management）、或是互動式NPC，有人嘗試對他輸入各種指令，有人對他講了很多關鍵字，但他依然保持那個姿勢。

當年為了維持伺服器穩定，只要暫離超過30分鐘左右就會被判定斷線的年代，「福克斯大神」便再玩家中成為一個傳說，他的事蹟慢慢傳開，連不是同一個伺服器的人都紛紛創立角色來這朝聖。

就這樣接連的兩年時間裡，「福克斯大神教」的信仰逐漸散開，有人開始慢慢發現，這個被大家猜測是遊戲NPC、GM的腳色，其實有時候會「抖動」，讓大家更堅信這絕對是一個活人，甚至有可能24小時都在電腦前面，如同偶像般若被發現一個移動，就會成為玩家間的大新聞，甚至還出現有無數玩家在福克斯大神身邊「殉教」的事件，就是為了用此方式看看會不會有「神蹟降臨」。

一直到有一天，福克斯大神移動了位置，信徒們也堅貞不移的跟隨，讓福克斯大神在魔獸世界中成為伺服器最大的謎團之一。

福克斯大神之謎，最終還是被人揭曉了。原來是時任中央研究院的陳昇瑋正在進行網路遊戲相關的研究，包含人流、外掛等等，福克斯大神正是被他用來研究《魔獸世界》玩家的人流的工具。當時以定期指令詢問伺服器玩家人數，保持不會被踢下線（至於為什麼偶爾會下線？那就是剛好BOT失靈啦！），甚至他在研究中還詳細的紀錄下當時玩家的反應「他是已離去（去世）玩家的怨靈嗎？還是在悲傷愛情故事裡，癡等所愛的另一個人？」、「半年我到聖光之願（伺服器名稱）創角時他就在那邊，半年後再玩新角色時他還在那邊，請問我要回報給GM嗎==，怪恐怖的。」

至今13年前的事件，是當時正值30歲的陳昇瑋與魔獸世界玩家中結下的回憶，在聽聞陳昇瑋驟逝的這天，PTT 魔獸世界版的老玩家們也發文弔念「福克斯大神」，願這位被稱作百年難得一見人才的他，同時也在魔獸世界中走出「成神之路」，在彼端也能繼續成為大家心中的信仰。