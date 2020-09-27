　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

失事畫面曝！同袍變火球...烏克蘭軍機生還者嚇瘋：以為在打電動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼烏克蘭軍機生還者 Vyacheslav Zolochevskyi。（圖／路透）

▲烏克蘭軍機的唯一生還者仍在住院治療中。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭一架載有27人的An-26軍機25日晚間墜毀於楚胡伊夫（Chuguev）的空軍機場附近，造成機上26人罹難，唯一倖存的生還者也因傷勢嚴重仍在醫院治療。據這名幸運逃出爆炸機體的20歲空軍學員左洛切夫斯基（Vyacheslav Zolochevskyi）透露，飛機墜毀當時他奮力跳出火海，但當他重新站起來時，竟看到他的同袍全身著火。他形容，這一切就像是在玩電腦遊戲，很不真實。

根據《每日郵報》報導，這架An-26軍機疑似因引擎失靈墜毀於楚胡伊夫空軍機場附近，並發生大爆炸，瞬間被燒成火球。據目擊民眾表示，當時有看到2名生還者逃出火海，疑似就是重傷的2名空軍學員，然而不幸的是，其中一名生還者因全身90%燒燙傷，26日不治身亡，也讓此次事故罹難人數上修至26人。

另一名倖存的20歲空軍學員左洛切夫斯基表示，飛機墜毀後，瞬間爆炸燃燒，當時他奮力逃出火海，怎知一回頭，竟看到一名同袍全身被大火壟罩，嚇得他急忙幫忙撲滅對方身上的大火。作為唯一一名奇蹟的生還者，左洛切夫斯基說，這一切讓他感覺自己就像是在打電動一樣。

相關單位目前已經得知黑盒子下落，確定仍在機上，待黑盒子取出後將會進行後續分析，藉以釐清詳細事故原因。

另一方面，失事當時的第一畫面也曝了光，只見路過民眾拍下飛機燒成火球的畫面，墜機後就連路邊的樹叢也燒了起來，並冒出大量濃煙，場面十分駭人。

根據當地州長說法，這場飛機失事意外可能是左引擎故障所導致，但他也說，「單邊引擎的故障對於經驗豐富的飛行員來說應該不成問題。」另一方面，烏克蘭前首席軍事檢察官馬蒂澳斯（Anatoly Matios）則認為，這起事故很有可能是由於駕駛在降落時發生操作失誤所造成。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
前一晚才一起吃飯！老公發現竹內結子深夜上吊輕生..未留遺書
麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼　結局感動萬人
17歲少女流產與男友露宿街頭　警聯絡家長驚：兩人的媽是同一個
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

提大法官惹議！川普速提名「惹毛民主黨人」　拜登狂轟：選後再說吧

民主就是眼中釘！中國摧毀台灣「只差一小步」　英學者：力量足以粉碎東亞

失事畫面曝！同袍變火球...烏克蘭軍機生還者嚇瘋：以為在打電動

《查理周刊》原址持「剁肉刀」砍2人　18歲凶嫌認犯行

NHK：中國外交部長王毅10月初訪日　首相菅義偉與外交大臣接見

美破700萬確診「日增近6萬例」　俄國通報創6月以來新紀錄

不孕症醫生「奉獻精子」300患者懷孕！　女兒質問母...知真相崩潰

南韓公務員之死！北韓願返還遺體　官媒警告軍艦勿靠近

聯合國大會替台灣發聲！　加勒比海「三聖」友邦：台灣不該缺席

留負評小心坐牢！美男遊泰國「拒付開瓶費」轟不友善　渡假村提告

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

茶六VS.屋馬...誰是台中霸主？開箱$2180「同價位燒肉大比拚」

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

提大法官惹議！川普速提名「惹毛民主黨人」　拜登狂轟：選後再說吧

民主就是眼中釘！中國摧毀台灣「只差一小步」　英學者：力量足以粉碎東亞

失事畫面曝！同袍變火球...烏克蘭軍機生還者嚇瘋：以為在打電動

《查理周刊》原址持「剁肉刀」砍2人　18歲凶嫌認犯行

NHK：中國外交部長王毅10月初訪日　首相菅義偉與外交大臣接見

美破700萬確診「日增近6萬例」　俄國通報創6月以來新紀錄

不孕症醫生「奉獻精子」300患者懷孕！　女兒質問母...知真相崩潰

南韓公務員之死！北韓願返還遺體　官媒警告軍艦勿靠近

聯合國大會替台灣發聲！　加勒比海「三聖」友邦：台灣不該缺席

留負評小心坐牢！美男遊泰國「拒付開瓶費」轟不友善　渡假村提告

起底竹內結子演員尪「藥廠富二代」！　幼時遇火災「從2樓被丟下」奇蹟生還

想看許光漢的背！柯佳嬿揭紅毯難處：差點抽筋　主持人神回笑翻網

Nissan全新X-Trail量產啟動　台灣積極爭取e-Power油電車型

台中熱褲女開名門休旅「直直撞」！　等紅燈5車骨牌式連碰

中職／張志豪提點一軍初體驗岳政華　兩人攜手三度演美技

房屋首購族好友「青安房貸」10月檢討　公股銀傾向續辦

不二坊重啟現場販售…他半夜就開排！今早人潮擠爆　闆娘無奈趕人

金鐘獎／《大熱門》入圍4次都槓龜　Lulu認「有小情緒」會自己消化

金鐘獎／《玩很大》抱憾沒入圍！吳宗憲曝小鬼10集作品「報名明年金鐘」

別怪愛情不順！情侶相處「5大禁忌」少碰，分手掛嘴邊最討人厭

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

6都遭「市長聯盟」標中國籍！高市府要求正名

她PO「開房影片」炫耀！穿暴露衣引9萬人觀看

中芯國際遭美打入「出口限制黑名單」

南非不孕症醫生匿名捐精 兒女恐有300人

留負評下場慘！美男遊泰扯行徑公開　渡假村提告

24歲女助教辣照誘少年　媽還以為她是同學

快訊／川普大法官提名人選出爐

加勒比海3友邦 聯大齊聲替台灣抱不平

紐約車站3員工地下造「秘密基地」遭停職

即／金正恩親自道歉：對南韓做了不該做的事

少年姦殺64歲嬤　「割乳挖心」餵狗

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

更多熱門

相關新聞

烏克蘭失事軍機「黑盒子」找到了！增至26死

烏克蘭失事軍機「黑盒子」找到了！增至26死

烏克蘭軍機AN-26 25日晚間降落時， 不幸墜毀於楚胡伊夫（Chuguev）的空軍機場附近，機上27人僅2人成功逃出，其餘25人當場活活被燒死。然而根據當地媒體稍早消息，其中一位生還者因身上有高達90%的大面積燒傷，經搶救無效已經離世，死亡人數增至26人。根據烏克蘭國防部表示，目前已經找到黑盒子，但仍在機上，尚未取出，待分析過黑盒子中的內容後，有望能釐清失事原因。

25死！烏克蘭軍機失事疑「人為疏失」釀禍

25死！烏克蘭軍機失事疑「人為疏失」釀禍

拜登次子爆金流涉人口販賣、性產業

拜登次子爆金流涉人口販賣、性產業

美爆陸擬設「海外基地」　印尼強硬拒絕

美爆陸擬設「海外基地」　印尼強硬拒絕

嬰「酷暑裹冬衣」塞提袋散步　媽：沒嬰兒車

嬰「酷暑裹冬衣」塞提袋散步　媽：沒嬰兒車

關鍵字：

烏克蘭軍武要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

金鐘55完整得獎名單／《想見你》、《罪夢者》奪4獎成最大贏家！

清大博士「台積電面試前」上吊亡

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

不叫「鬼哥」會生氣？製作人解謎江湖傳說

小鬼「月球來的最後禮物」曝光

永遠的小隊長再見了！小鬼生前1句話戳淚點

歐陽娜娜登十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查

嚴重超時1小時！　PTT鄉民等到崩潰

金鐘55「5大看點」看這裡！小鬼黃鴻升現身典禮

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面