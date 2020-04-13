孫協志現身北檢　為不動心娛樂提告侵占「該說的都說了」

記者劉昌松／台北報導

藝人孫協志13日下午突然出現北檢，在律師和助理的陪同下，接受檢察官訊問約半小時後離開，據了解，孫是代表他所成立的「不動心娛樂事業有限公司」，控告陳姓女子等人涉嫌侵占，但是孫面對媒體三緘其口，僅表示「私人的事」，「沒有什麼，我已經該說的都說了」。

▲孫協志代表自己開立的經紀公司到北檢出庭提告侵占。（圖／記者劉昌松攝）

本土男團5566團長孫協志，2011年獨自創立了不動心娛樂(FDS)，登記資本額2百萬元，隔年開始正式運作，旗下藝人曾包括姚黛瑋、蔡允潔、還跨界與職棒LAMIGO合作，組成20多人的LamiGirls，不過在2017年報出積欠女團薪水風波，近年也多次傳出孫為公司營運出現財務困難的消息，如今真的為了財務問題走進地檢署。

據了解，孫協志是以不動心娛樂公司代表人的身分，控告陳姓女子等人涉嫌侵占，13日接受檢察官傳喚出庭後，對媒體採訪態度十分保留，一開始僅說出庭是為「私人的事」，記者問解決了嗎？「還沒」，是公司的事情嗎？「是，我是告訴人，謝謝」，「沒有什麼，我已經該說的都說了」。

必買＋1

【其他新聞】

被爆欠薪放生「天氣女孩」！陳國華找2女記者澄清 反挨告私行拘禁恐嚇

6歲女娃娃車上脫口：看到白色的尿尿 老師大驚...揭短髮舅惡行

涉誣指安親班教唆痛毆陳情民眾 北市議員李慶元張貼大型布條遭起訴