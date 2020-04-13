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雄獅旅遊千字員工信曝光！王文傑：就算旅行社關到剩一家，那就是「雄獅」

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▲▼雄獅旅遊，台北國際旅展ITF。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅行社至5月底前均不得出團，讓旅行社營運受到極大衝擊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，旅行社至5月底前均不得出團，營運受到極大衝擊，雄獅旅遊身為旅行社龍頭，今（13日）董事長王文傑發出一則內部信給員工，信中表示「就算旅行社關到只剩下一家，那我告訴你，就是『雄獅』。」

▲雄獅旅遊今日召開股東常會，會中改選董事，並通過由王文傑續任董事長。▼（圖／雄獅旅遊提供）

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▲雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／雄獅旅遊提供）

日前董事會決議高階主管砍半薪、協理級減薪30%以因應，今（13日）董事長王文傑發出一封信給員工，開頭就說，就算旅行社關到只剩下一家，那我告訴你，就是『雄獅』，天助更要自助，產業必將再起！謝謝同仁的配合，與我一起承擔！

據悉，雄獅旅遊全公司共有3600名員工，每月光是發員工薪資就高達2.7億元，信中表示，沒有「營收（Revenue）」、沒有「利潤（Profit）」的前提下，只剩「費用（Expense）」，所以集團正在進行「控費用」工作。請各位同仁跟我一起「勒緊褲帶」，一起度過這段難關。對此，是否會針對全員做減薪，也引發外界好奇。

▲▼雄獅旅遊，台北國際旅展ITF。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雄獅旅遊員工有3600人。（圖／記者蔡玟君攝）

天道酬勤 天助自助
各位雄獅集團的同仁好，新冠肺炎疫情蔓延全球，我們旅遊業首當其衝，從1/23中國大陸武漢封城76天後才解禁，然而全球經濟風暴無人能擋住，失業率和經濟數據快速惡化，這也是我有生以來碰上的「世紀災難」，過去「牛奶與蜜」的世界已經沒有了，我必須與全體同仁一起承擔這次災難所帶來的苦日子。 

從3月18日政府宣布全面停止國外旅遊出團，我和我女兒說：「我失業了！」，我要非常痛苦地做決定，貼著事實講話，旅遊業的收入熄火了，做為一個上市公司的負責人，我們要面對社會大眾、投資大眾、產業、政府及媒體宣告，沒有營收了，如果不撙節費用，將迅速地無以為繼的消耗著我們的現金。

至今，運用自救手段與爭取政府奧援雖能暫時緩解燃眉之急，但面對疫情未能見底的嚴峻情勢，各位全體同仁請務必做好最壞的打算。企業要活下去，就業才能繼續，在旅遊全面熄火，沒有「營收（Revenue）」、沒有「利潤（Profit）」的前提下，只剩「費用（Expense）」，所以集團正在進行「控費用」工作。請各位同仁跟我一起「勒緊褲帶」，一起度過這段難關。

疫情發生之初，我透過戰情中心向全集團同仁提出「天行有常」、「天道酬勤」的信念，經過兩個月，我仍舊相信；但，「天行有常」的「常」也將不同，不再是「舊的常」，產業必將翻新。在此，我將與雄獅集團全體同仁「即刻轉型、就地整編」，在企業經營型態的變化與調整中，讓自己找到現階段、以至於未來的新關鍵角色。

我在接受「今周刊」專訪時提到，「從現在開始點滴都要省」，撙節費用請從每一個人自身做起，我從我自身做起，我的頭髮從疫情開始已經留三個月了，我決定隨著疫情不改善，我就繼續留頭髮，自己剪頭髮，回到家裡，我把該拔的插頭全拔掉。這場因為病毒引起沒有硝煙的戰爭；我必須做最壞的打算，我們不僅要活下去，而是長期活下去，為了讓雄獅全體員工和我一起存活下來，希望同仁與我共體時艱，度過這場難關。請各位全體同仁撙節你自己的費用、撙節你家人的費用、撙節你組織的費用，Then, we survive。

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