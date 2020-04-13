紐約郵報體育攝影記者確診病逝　25年職涯曾拍過王建民與林書豪





▲約郵報攝影師考西病逝於新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Anthony J. Causi）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國紐約成為疫情重災區，已有6,898人因染病而死亡，《紐約郵報》知名體育攝影記者考西（Anthony Causi）也敵不過病毒，不幸病逝於紐約的長島北岸大學醫院（NorthShore University Hospital），享年48歲，留下妻子與兩個小孩。

綜合外媒報導，考西3月23日在個人IG上PO出戴著呼吸器接受治療的照片，並寫下「我從沒想過我會染病，我以為我很健康強壯」。底下許多網友留言祝他「早日康復」，如今卻不幸離世，留下妻子羅米納（Romina）以及兒女約翰（John）、米亞（Mia），該篇文章也成為他最後一篇貼文，許多網友紛紛留言哀悼。

在 Instagram 查看這則貼文 Anthony Causi（@acausi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 10:49 張貼

《紐約郵報》總編輯林奇（Stephen Lynch）表示，「考西是我們的同事、朋友，也是一名出色的記者，甚至是全紐約最優秀的攝影師」，長達25年的時間，他拍攝下許多重要的瞬間，他的談吐總是幽默又風趣，對人很親切和善，被他拍攝過的人都很敬重他，和他一起工作的同事都很景仰他。

考西是布魯克林（Brooklyn）當地人，1994年便加入《紐約郵報》，一直以來長期活躍在紐約體壇，曾拍過美國職棒大聯盟（MLB）洋基、大都會與職業美式足球聯盟（NFL）巨人、噴射機，以及美國職籃（NBA）尼克、籃網，甚至連「台灣之光」王建民，以及「林來瘋」（Linsanity）林書豪都曾經是他鏡頭下的主角。