譚德塞聲稱被台灣攻擊　調查局查逮到證據：大陸網軍冒充的！

▲譚德塞抹黑台灣的言論，引起台灣政府、民眾不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，在新冠肺炎疫情爆發前就不斷發表親中言論，他在8日更是花了3分鐘時間，於公開記者會上抹黑台灣，指控3個月來台灣持續對他進行涉及種族歧視的人身攻擊。但調查局10日查出，原來是有大批的大陸網軍假冒台灣網友，對譚德塞進行攻擊。調查局10日上午11點將召開記者會說明。

對於大陸網軍假冒台灣網友的證據，調查局經過追查IP位址，並比對相關帳號、身分後，證實有大批大陸網軍發表攻擊譚德塞的言論。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在記者會上被媒體問到，面對川普等領導者批評，是否感到挫折，是否會阻礙處理疫情？譚德塞說「在世衛我們不操弄政治。」接著以委屈的口吻說，針對他的人身攻擊已長達3個月，包括說他是黑人等等種族歧視的言語。他說，再也不能忍受黑人及非洲族群被侮辱，並直接點名台灣，「這些攻擊在3個月前來自台灣，我必須直白地說就是來自台灣。」還稱台灣外交部知情這些網友攻擊的行為。

譚德塞的言論引發台灣政府、民眾間極度不滿，總統蔡英文在臉書發文表示強烈的抗議，蔡英文說，台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味，更說藉著這個機會，她想要邀請譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。外交部也要求譚德塞立即更正、立即澄清，並向台灣道歉。

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，還好台灣先前沒有聽譚德塞的話，而採取了政府認為必要的措施，才讓台灣目前免於被疫情打倒。陳時中也呼籲譚德塞「與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習」。他也希望譚德塞來台灣，親眼看看整體國家動員、人民素養如何支撐防疫。