　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婦女團體到司法院前，呼籲憲法法庭勿將通姦除罪化。（圖／記者吳銘峯攝）

▲多個民間團體到司法院前，呼籲憲法法庭將通姦除罪化。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

通姦罪是否要除罪化？大法官會議決定在3月31日上午9時召開憲法法庭，針對通姦是否除罪化進行言詞辯論。而包含婦女新知等多個民間團體26日到司法院前，提出法律意見書，強調「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」，希望大法官順應民情、思考實務上不合理之處並廢除相關決議，為台灣性別平等寫下里程碑。

有鑑於世界各國對通姦罪大多已經除罪化，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國與韓國仍未除罪；另外根據司法院統計，全國共有11名法官在審理通姦案件時，認為有憲法上的疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。包含台北1件、桃園1件、高雄2件、雲林2件、花蓮5件，因此大法官會議決定受理聲請，並召開憲法法庭言詞辯論。

因此婦女新知等團體代表，26日一早就到司法院前拉起紅布條「通姦除刑罰，幸福不能告抓姦」要求廢除「假保護為名，實則加速婚姻家庭崩解」的刑法通姦罪。婦女新知董事長莊喬汝指出，「通姦罪的存在，一來無法預防通姦行為，二來，會造成更多家庭處理通姦罪時，那個撕裂會更嚴重。」強調雖然目前刑法上有通姦罪，但所謂的「通姦」問題從未消失，甚至帶來更多家庭的負面效果。

世新大學性別研究所教授陳宜倩，這次在憲法法庭中代表性別研究學界撰寫「法庭之友意見書」，她認為：「台灣人民花太多時間關心別人的情愛私生活，都忘了自己的生活要好好過，我們支持通姦除罪化，並不是不理解元配的辛苦。」呼籲大法官能廢除通姦罪的刑責，為台灣性別平等寫下新的里程碑。
 

ET快訊
柯文哲勸辛龍才忍痛放手　醫曝揪心內幕：劉真多少有心理準備
英國情侶在台灣被隔離！控訴「像監獄一樣」　沒熱水、食物品質差
西班牙醫療崩！台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

釋憲後首例！高中集會未到被記警告　花蓮男大生「憂跟著一輩子」告贏教育部

知名運動行銷攝影師性騷3女　實習生離職前淚崩「不知怎麼拒絕」

國道滑手機被閃燈按喇叭　他逼車又蛇行挑釁！罰款+吊照3個月

恐嚇「不繳錢凍帳戶」　警逮到「書記官」…是個未成年屁孩

停身障車位挨罰「報案要求到場說明」　女車主罵警混蛋再噴2萬

嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

釋憲後首例！高中集會未到被記警告　花蓮男大生「憂跟著一輩子」告贏教育部

知名運動行銷攝影師性騷3女　實習生離職前淚崩「不知怎麼拒絕」

國道滑手機被閃燈按喇叭　他逼車又蛇行挑釁！罰款+吊照3個月

恐嚇「不繳錢凍帳戶」　警逮到「書記官」…是個未成年屁孩

停身障車位挨罰「報案要求到場說明」　女車主罵警混蛋再噴2萬

嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

中捷再徵才採網路報名　招募42人月薪最高破65K

故意散播新冠病毒　或將被美司法部視為恐怖分子

媒體稱「蔡英文偶爾發臉書未提重大政策」　總統府列37篇自家新聞反擊

想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗

韓國瑜直播拍賣「愛情月」房型　韓粉不捧場！在線人數低於4千

任天堂捐出近萬個 N95 口罩　「超前部署」力挺前線

擠下新垣結衣！日本「傳說級美少女TOP 20」榜單出爐...21歲無死角女神奪冠

雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

LIVE／「張上淳回來了」第三批台商包機開放訂位　指揮中心14時說明

靠刑罰保護婚姻意義在哪？伴侶盟主張「通姦罪違憲」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

飲料店氣爆　高中生「等公車遭波及」

「嘉義阿皇」身分起底　闖民宅砍人傳落網

騎士遭撞求償天價　價目表曝！網友激辯

韓國瑜夫婦提告媒體人　張雅琴出庭

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

他半夜探女友…驚見軍人床上「幫戴綠帽」

賣熟食沒戴口罩　外地攤商遭教訓

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

LINE群組勸買衛生紙　OL結局反轉

初夜想留新婚當日！色男酸她「老古板」再硬上

李來希掰花蓮婦買口罩

更多熱門

相關新聞

賴萬枝性侵女秘書案　判3年2月

賴萬枝性侵女秘書案　判3年2月

工運大老賴萬枝2014年與女祕書赴南投參加勞工教育營，竟躲進女祕書房間中，壓在她身上以手指性侵，女祕書奮力反抗，賴萬枝竟說：「這件事情我有錯，但是你也有錯，因為你...長得很漂亮！」一審將賴男判刑3年2月。案經上訴，高等法院二審26日宣判，駁回上訴，維持刑期3年2月。

犯保協會關懷受害人家屬　父盼司法還兒公道

犯保協會關懷受害人家屬　父盼司法還兒公道

蘇友辰／有毒推定下的隔離與救濟

蘇友辰／有毒推定下的隔離與救濟

盜印國寶影像檔並索賄　前故宮人員判刑

盜印國寶影像檔並索賄　前故宮人員判刑

結婚不到2年…他直擊愛妻與小王「全裸睡覺」！

結婚不到2年…他直擊愛妻與小王「全裸睡覺」！

關鍵字：

法律人權大法官司法院大法官解釋違憲民間團體通姦除刑罰抓姦憲法法庭除罪化意見書

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面