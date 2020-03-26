「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」民間團體籲通姦除罪化

▲多個民間團體到司法院前，呼籲憲法法庭將通姦除罪化。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

通姦罪是否要除罪化？大法官會議決定在3月31日上午9時召開憲法法庭，針對通姦是否除罪化進行言詞辯論。而包含婦女新知等多個民間團體26日到司法院前，提出法律意見書，強調「通姦除刑罰，幸福不能靠抓姦」，希望大法官順應民情、思考實務上不合理之處並廢除相關決議，為台灣性別平等寫下里程碑。

有鑑於世界各國對通姦罪大多已經除罪化，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國與韓國仍未除罪；另外根據司法院統計，全國共有11名法官在審理通姦案件時，認為有憲法上的疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。包含台北1件、桃園1件、高雄2件、雲林2件、花蓮5件，因此大法官會議決定受理聲請，並召開憲法法庭言詞辯論。

因此婦女新知等團體代表，26日一早就到司法院前拉起紅布條「通姦除刑罰，幸福不能告抓姦」要求廢除「假保護為名，實則加速婚姻家庭崩解」的刑法通姦罪。婦女新知董事長莊喬汝指出，「通姦罪的存在，一來無法預防通姦行為，二來，會造成更多家庭處理通姦罪時，那個撕裂會更嚴重。」強調雖然目前刑法上有通姦罪，但所謂的「通姦」問題從未消失，甚至帶來更多家庭的負面效果。

世新大學性別研究所教授陳宜倩，這次在憲法法庭中代表性別研究學界撰寫「法庭之友意見書」，她認為：「台灣人民花太多時間關心別人的情愛私生活，都忘了自己的生活要好好過，我們支持通姦除罪化，並不是不理解元配的辛苦。」呼籲大法官能廢除通姦罪的刑責，為台灣性別平等寫下新的里程碑。

