東京又一醫院群聚感染「連爆92例」！　住院患者、醫護都中鏢

▲ 東京中野江古田醫院疑似爆發院內感染。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，日本境內截至12日共7399人感染，災情最嚴重的東京累計2068例。東京都12日宣布，位於中野區的中野江古田醫院已有92名醫護及病患確診。由於院內感染導致爆發群聚感染的可能性極高，當局正與國立感染症研究所（NIID）合作調查。

日本《每日新聞》報導，東京都廳12日說明，中野江古田醫院1日向保健所通報，有患者發燒。病毒檢測結果顯示，截至4日有5名住院患者染疫。當局針對100名住院患者及醫護、醫院職員進行檢測，截至12日發現87人確診，全院累計92例。

這家醫院住院患者大多都是高齡者，感染者大多都還在院內。東京當局7日根據醫療法入內調查感染途徑及擴散範圍，也正掌握是否有重症或死亡案例。

根據中野江古田醫院網站，該院設有173張病床，被指定為「二次救急」機構，專門收治需要住院治療的重症急救患者，5日爆出確診病例後便暫停門診及探病。

此前，東京都台東區的永壽綜合醫院爆發嚴重群聚感染，因患者及護士出現發燒症狀，檢測發現94名住院患者及69名職員確診，其中20名患者死亡，其他醫院也受到波及。

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