「最有魅力數學家」罹新冠過世！發病到死亡僅3天　享年82歲

▲英國著名數學家約翰‧何頓‧康威(John Horton Conway)因新冠肺炎離世,享年82歲。(圖/維基百科)



實習記者陳妙津/綜合報導

組合博弈論開創者之一的英國數學家約翰‧何頓‧康威(John Horton Conway),11日驚傳因新冠肺炎過世,享年82歲。康威一生對當代數學貢獻良多,曾在幾何、數論、群論,甚至是量子力學等領域做出卓越貢獻,更善於科普數學,被人評價為「當代最有趣的數學家」。

據外媒報導,雖然目前處於復活節假期的美國普林斯頓大學尚未發出公告,但康威的死訊已被同事David Spergel所證實。David Spergel在推特上寫道,「康威是一位才華洋溢的數學家,也是個溫柔的靈魂,如今已在普林斯頓不幸因新冠肺炎逝世。康威是康威生命遊戲的發明者,為數學做出許多貢獻,是一個溫暖且柔軟的靈魂。」

John Conway, a brilliant mathematician and a gentle soul, died today of COVID-19 in Princeton. John was the inventor of the "Game of Life" and made many contributions to mathematics. He was a warm and gentle soul.