雙位數失守！大陸「疫情倒灌」新增108確診...廣東、黑龍江爆本土病例

▲隨著新冠肺炎疫情趨緩，武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

據大陸國家衛健委今（13）早通報，4月12日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）。值得注意的是，這是本月以來大陸首度新增確診破百例！

通報內容顯示，4月12日0—24時新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（黑龍江4例，上海2例）；當日新增治癒出院病例88例，解除醫學觀察的密切接觸者1092人，重症病例減少18例；境外輸入現有確診病例867例（含重症病例38例），現有疑似病例72例；累計確診病例1378例，累計治癒出院病例511例，無死亡病例。

截至4月12日24時，大陸現有確診病例1156例（其中重症病例121例），累計治癒出院病例77663例，累計死亡病例3341例，累計報告確診病例82160例，現有疑似病例72例。累計追蹤到密切接觸者719908人，尚在醫學觀察的密切接觸者9655人。

▲湖北無新增確診病例。（圖／路透社）

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例57例（武漢57例），新增死亡病例2例（武漢2例），現有確診病例244例（武漢243例），其中重症病例75例（武漢74例）；累計治癒出院病例64338例（武漢47186例），累計死亡病例3221例（武漢2579例），累計確診病例67803例（武漢50008例），無新增疑似病例，無現有疑似病例。

無症狀患者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者61例，其中境外輸入無症狀感染者12例；當日轉為確診病例28例（境外輸入28例）；當日解除醫學觀察55例（境外輸入9例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1064例（境外輸入307例）。

累計收到港澳台通報確診病例1437例：香港特別行政區1004例（出院360例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院13例），台灣388例（出院109例，死亡6例）。