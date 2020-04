強生唱名感謝醫護　「關鍵48小時」2護士守病床旁：事情原可能往相反方面發展

▲強生劫後重生,出院將繼續休養。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國首相強生(Boris Johnson)在醫院治療近一周,期間曾轉至加護病房治療。他於當地時間周日(12日)出院,隨後在推特上傳影片感謝醫護人員傾力相救,否則「情況可能完全朝反方向發展」。

CNN引述首相發言人指出,55歲的英國首相於上周一(6日)轉進加護病房,接受「標準的供氧治療」3天後,重新回到普通病房接受醫療團隊監察,如今依據院方的建議,出院後將繼續休養,不會立即重返崗位。

強生在影片中表示,過去一周在醫院接受治療的經歷,讓他確確實實見識到國民健保署(NHS)每日在這場疫情中承受的壓力,無論醫護人員、醫院清潔人員、廚師、醫事放射師、藥局人員等等,每天持續投入高風險環境工作、面對致命的病毒,為此他表達感謝之意。

▲英軍中尉及外科手術醫師雙胞胎兄弟,在聖喬治醫院外感謝國民健保署(NHS)。(圖/路透)

強生將照顧他的醫療團隊人員一一唱名感謝,並特別提到在病情最關鍵的48小時內,日夜守候在他床邊的兩名護士 ─ 來自紐西蘭的珍妮(Jenny),以及來自葡萄牙的路易斯(Luis)。「就是因為他們每分每秒都在監測我的情況,我才得以得到足夠的氧氣」,強生表示若沒有他們,「事情可能會朝另一個方向發展」。

「NHS救了我,這點毫無疑問。很難找到字句表達我的感激之情,但首先,我想先向為全體英國人民的努力和犧牲表達感謝。」由於12日的復活節是歐美國家極為重要的國慶假日,英國社交距離禁令延至復活節後,不只對經濟影響重大,也在人民心中造成極大反差,強生在影片開頭便立刻安撫國民情緒,感謝他們在陽光普照的星期日當天,繼續待在家裡遵循英國政府的防疫指引。

強生2次提到對抗新冠病毒是「國家的戰役」,而NHS是這場戰役的核心力量,全體英國人民應持續嚴守各項防疫指引,確保國家的核心力量不會遭到癱瘓,如此英國就能戰勝這場病毒之戰,重新站起來。

