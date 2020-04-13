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強生唱名感謝醫護　「關鍵48小時」2護士守病床旁：事情原可能往相反方面發展

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲強生劫後重生，出院將繼續休養。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）在醫院治療近一周，期間曾轉至加護病房治療。他於當地時間周日（12日）出院，隨後在推特上傳影片感謝醫護人員傾力相救，否則「情況可能完全朝反方向發展」。

CNN引述首相發言人指出，55歲的英國首相於上周一（6日）轉進加護病房，接受「標準的供氧治療」3天後，重新回到普通病房接受醫療團隊監察，如今依據院方的建議，出院後將繼續休養，不會立即重返崗位。

強生在影片中表示，過去一周在醫院接受治療的經歷，讓他確確實實見識到國民健保署（NHS）每日在這場疫情中承受的壓力，無論醫護人員、醫院清潔人員、廚師、醫事放射師、藥局人員等等，每天持續投入高風險環境工作、面對致命的病毒，為此他表達感謝之意。

▲▼英軍中尉及外科手術醫師雙胞胎兄弟，在聖喬治醫院外感謝國民健保署（NHS）。（圖／路透）

▲英軍中尉及外科手術醫師雙胞胎兄弟，在聖喬治醫院外感謝國民健保署（NHS）。（圖／路透）

強生將照顧他的醫療團隊人員一一唱名感謝，並特別提到在病情最關鍵的48小時內，日夜守候在他床邊的兩名護士 ─ 來自紐西蘭的珍妮（Jenny），以及來自葡萄牙的路易斯（Luis）。「就是因為他們每分每秒都在監測我的情況，我才得以得到足夠的氧氣」，強生表示若沒有他們，「事情可能會朝另一個方向發展」。

「NHS救了我，這點毫無疑問。很難找到字句表達我的感激之情，但首先，我想先向為全體英國人民的努力和犧牲表達感謝。」由於12日的復活節是歐美國家極為重要的國慶假日，英國社交距離禁令延至復活節後，不只對經濟影響重大，也在人民心中造成極大反差，強生在影片開頭便立刻安撫國民情緒，感謝他們在陽光普照的星期日當天，繼續待在家裡遵循英國政府的防疫指引。

強生2次提到對抗新冠病毒是「國家的戰役」，而NHS是這場戰役的核心力量，全體英國人民應持續嚴守各項防疫指引，確保國家的核心力量不會遭到癱瘓，如此英國就能戰勝這場病毒之戰，重新站起來。

►快訊／治療近1周！英國首相強生出院：先休養一陣子

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