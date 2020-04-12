接近破百！大陸單日「新增97例境外輸入」　官方：風險持續增大

▲境外輸入病例成為防疫新壓力。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸11日新增97例境外輸入病例，其中，52例都是上海報送。12日下午，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，此為疫情發生以來單日最高，「提示境外輸入風險持續增大，給入境城市帶來壓力，各地要做好較長時間應對境外疫情輸入的工作準備，進一步提升檢測和救治能力。」

大陸國家衛健委12日通報，4月11日0-24時，新增確診病例99例，其中97例為境外輸入病例，2例為本土病例（黑龍江2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例49例，均為境外輸入病例（上海43例，黑龍江3例，內蒙古2例，吉林1例）。



境外輸入現有確診病例799例（含重症病例36例），現有疑似病例82例。累計確診病例1280例，累計治癒出院病例481例，無死亡病例。

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透社）



另外，新增無症狀感染者63例，其中境外輸入無症狀感染者12例；當日轉為確診病例14例（境外輸入14例）；當日解除醫學觀察55例（境外輸入4例），尚在醫學觀察無症狀感染者1086例（境外輸入332例）。

此前，大陸國家衛生健康委新聞發言人米鋒12日在記者會上透露，近幾日，個別省份又出現聚集性病例，提示要始終做好個人防護，不扎堆少聚集；各地須進一步加強監測，及早發現病例，做好重點場所、重點單位、重點人群的防控工作，將疫情風險降到最低。

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