快訊／最毒金芭黎台商躺負壓房81天　連續3採陰性...可以出院了

▲▼最毒金芭黎台商躺負壓病房81天後，經連續3採陰性終於可以出院，莊人祥則在記者會中表示：有好消息。（圖／ETtoday攝影中心攝）

地方中心／綜合報導

高雄市左營區一名台商隱匿大陸武漢旅遊史，還到金芭黎舞廳找舞小姐狂歡，之後確診感染新冠肺炎，因身上反覆檢驗出病毒，從1月23日入住負壓隔離病房到現在已經81天，不過現在好消息傳來，已經通過3採陰，可以出院了！

就在12日中央疫情管制中心每日記者會當中，發言人莊人祥在記者會上被問這名台商病況，當時他語帶玄機透露「好消息應該是有啦！」之後就未再多做說明，不過現在據了解，就在12日上午，這名台商已經連續3採陰，已經達到出院標準。

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之前這名男台商待在武漢期間發燒達37.3度， 1/20在當地就醫服藥，1/21從小港機場入境，因服用退燒藥未被機場發燒篩檢站攔檢，隨後搭捷運到巨蛋站；1/22上午到市場買早餐，下午到某醫院皮膚科就醫後，又跟朋友到金巴黎舞廳飲酒狂歡，全程未戴口罩。

該名台商直到1/23到診所就醫，才誠實吐露武漢旅遊史，由衛生局安排至負壓隔離病房就醫，24日除夕當天確診為新冠肺炎，為國內第2例境外移入感染病例。而該台商自1/23入住負壓隔離病房已逾2個月，經過反覆採檢，身上的病毒仍呈現陽性反應，所以一直遲遲沒解隔離出院。