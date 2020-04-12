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守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

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▲王定宇號召王正坤醫師等人合捐2萬3支防疫護目鏡，分送台南市醫護、防疫人員，以實際行動保護支撐防疫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王定宇號召王正坤醫師等人合捐2萬3支防疫護目鏡，分送台南市醫護、防疫人員，以實際行動保護支撐防疫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎造成全球許多醫護人員傷亡，醫護人員最需要的防疫物資是口罩、護目鏡與防護衣，為了保護台南醫護人員免於死亡威脅，立委王定宇捐出選舉補助款購買護目鏡，並獲得企業界共襄盛舉。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師捐贈20萬元，台南南天府主委王健源追加捐贈更多護目鏡，加上很多不願具名的善心人士，加碼捐款購買護目鏡，數量從原本的6千支，成長到2萬3千支護目鏡，可供台南市每1位醫師、中醫師、牙醫師、護理師、各里里長與里幹事使用，藉此保護防疫醫護人員的健康。

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▲王定宇號召王正坤醫師等人合捐2萬3支防疫護目鏡，分送台南市醫護、防疫人員，以實際行動保護支撐防疫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師指出，新冠病毒除了透過飛沫呼吸道感染，也會經由直接接觸或飛沫噴濺眼睛黏膜而感染。醫護人員救治病人過程，義大利有超過十分之一醫護人員被感染新冠肺炎產生不適症狀，其中部分醫護人員死亡。立委王定宇馬上於台南市醫師群組詢問台南市醫師們還需要那些防疫物資，他會想辦法來張羅。很多醫師反應需要口罩、護目鏡、防護衣、藥物與疫苗。口罩問題已經由政府帶領廠商成立口罩國家隊，緊急增加60條生產線來解決，快速滿足台灣2千多萬人的口罩需求，台灣效率遠遠超過歐美國家。

▲王定宇號召王正坤醫師等人合捐2萬3支防疫護目鏡，分送台南市醫護、防疫人員，以實際行動保護支撐防疫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市場上很難買到防疫護目鏡，奇貨可居，立委王定宇開始尋找外銷防疫護目鏡的廠商，並且獲得廠商支持，台灣廠商願意放棄高價外銷的利潤，快速把準備要外銷的護目鏡，以更便宜價格賣給王定宇立委來保護自己的同胞，並且把歐美訂單延後出貨。王定宇立委率先捐出自己的選舉補助款來購買護目鏡，此舉獲得企業界的廣大迴響。

其中藝群醫美集團總裁王正坤醫師、台南南天府主委王健源與許多不願具名的善心人士慷慨捐款，護目鏡數量成長到2萬3千支，剛好能讓每1位在台南市服務的醫師、中醫師、牙醫師、護理師、各里里長與里幹事都能夠領到1支防疫護目鏡，來避免飛沫噴濺眼睛或接觸感染。

▲王定宇號召王正坤醫師等人合捐2萬3支防疫護目鏡，分送台南市醫護、防疫人員，以實際行動保護支撐防疫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從發生護目鏡需求，到海關攔下防疫護目鏡、捐款、採購、到貨，整個流程只花了1週的時間，展現超高效率。王定宇立委調查台南市西醫師約4000人，中醫師約576人，牙醫師約1200人，護理師約16000人，加上台南市各里里長與里幹事人數，大約總需求在2萬3千支護目鏡，已經先行到貨的護目鏡會透過各醫事公會發放到每一位醫護人員的手中。

台南市各大醫事公會理事長都親自出席王定宇立委捐贈護目鏡記者會，並且致贈感謝狀感謝王定宇立委的熱心幫忙，出席有台南市醫師公會前後任理事長王正坤、陳相國，台南市診所協會理事長鄭熙騰、台南市牙醫師公會理事長王瑞斌、大台南中醫師公會理事長郭世芳、大台南市護理師公會理事長劉憶萍、台南市護理師公會理事長張嘉蘋。

台南市中醫師公會理事長蘇守毅因為門診而無法前來，也特別請託王正坤醫師轉贈中醫師公會的感謝狀給王定宇立委，感謝王定宇對於全體中醫師的照顧。捐贈現場一片溫馨，就像此次捐贈防疫護目鏡活動的宗旨「防疫人員守護我們、我們支撐防疫人員」。

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